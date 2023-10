Fico umí vycítit a využít konspirační nálady ve společnosti, říká bývalý ministr financí Mikloš

Slovenské volby vyhrála strana Roberta Fica Smer. Avšak na obrat v prozápadní politice nejvíce doplatí samotná země, míní bývalý slovenský ministr financí Ivan Mikloš. „Slovensko by mohlo z úspěchů Ukrajiny, z jejího vstupu do Evropské unie prosperovat, protože s ní sousedíme,“ řekl Radiožurnálu. „V důsledku si myslím, že Slovensko doplatí více než Ukrajina,“ dodal. Rozhovor Bratislava 12:39 1. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Mikloš, bývalý ministr financí na Slovensku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dívám se vám do obličeje a nemohu vyčíst z vaší pokerové tváře, jestli jste z těch výsledků spokojený, nespokojený, nebo je vám to jedno?

Jedno mi to není. Vzbudil jsem se nespokojený, protože podle exit pollů vycházelo na prvním místě Progresivní Slovensko a na druhém místě strana Smer. Je pravda, že před třemi roky byly exit polly nepřesné, ale teď to nikdo nečekal, protože se předpokládalo, že se agentury poučily.

Dobré zprávy pro Matoviče, špatné pro Kollára. Co říkají poslední slovenské průzkumy o ‚zóně ohrožení‘ Číst článek

Navíc do těch exit pollů, alespoň podle informací, které jsem měl, nebyly zahrnuty hlasy ze zahraničí, kde se předpokládalo, že vyhraje Progresivní Slovensko.

V tomto smyslu byly ranní čísla překvapující, ale zase ne tak moc, když se podíváme na dlouhodobější průzkumy, které byly před volbami.

Může se ještě situace zamotat tak, že Robert Fico se počtvrté předsedou slovenské vlády nestane?

Je to velmi nepravděpodobné. Myslím si, že výsledky jsou takřka definitivní, takže je velmi nepravděpodobné, že by mohl být premiérem někdo jiný.

Jaké téma vám, jako významnému slovenskému ekonomovi, ve volební kampani chybělo?

No právě ta ekonomické témata.

BREAKING: The pro-Russia leftist-populist Smer party led by Róbert Fico has won the election in Slovakia.https://t.co/wClBUcWCCU — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 1, 2023

U všech?

U téměř všech. Strana SaS dávala důraz na ekonomický růst, ale všechny ostatní strany slibovaly jistoty, stabilní ceny, zvyšování důchodů, zvyšování příjmu a tak dále. Jenže to v současné situaci nejde, protože Slovensko bude v tomto roce navyšovat deficit veřejných financí a zároveň máme jednu z nejhorších dohod udržitelnosti veřejných financí.

Takže první úkol pro příští koaliční vládu, ať už ji bude tvořit kterákoliv politická strana, je jaký?

V první řadě připravit rozpočet pro příští rok. Rozpočet bude muset být restriktivní v tom smyslu, že bude muset snižovat deficit.

Toto je mimochodem poprvé, co Fico nepřijde k prostřenému stolu. Bude v situaci, kdy bude spižírna prázdná stejně jako stůl. Do teď vždy vládl ve velmi komfortních podmínkách. Dokonce poprvé, co vládl, tak přišel k nejrychleji rostoucí ekonomice v celé Evropské unii.

Fico míří ke čtvrtému premiérství, nabízí se koalice Smeru, Hlasu a SNS. S vítězem chce jednat i KDH Číst článek

Za Fica může Matovič

Už několikrát tady padlo jméno Roberta Fica. Kde vidíte jeho politické znovuzrození? Co k tomu vedlo? Vnější a vnitřní příčiny?

Určitě mu výrazně pomohl Igor Matovič. Myslím konkrétně Igor Matovič, ne vládní koalice, i když samozřejmě způsob, jakým koalice vládla, tomu napomohl, ale finální odpovědnost za to nese Igor Matovič. Sice se stavěl do pozice největšího bojovníka proti Robertovi Ficovi a mafii, ale nakonec mu způsobem vládnutí hodně pomohl.

Potom také průzkumy veřejného mínění, které poukazovaly na to, jakou má veřejnost důvěru v konspirační weby, teorie, jak silné jsou proruské narativy, kolik procent slovenské veřejnosti propadá ruské propagandě.

On tyto nálady umí dobře vycítit a jednoduše se přizpůsobil. Předtím byl politikem, který sice něco jiného říkal doma a něco v Evropské unii, ale víceméně držel linku evropské politiky.

Nyní se posunul velmi výrazně do protisystémového tábora a to, co hlásá a navrhuje, je nesystémové omezení liberální demokracie. Je to velmi podobný styl vládnutí, který dlouhé roky předvádí Viktor Orbán. O tom také svědčí Orbánova podpora Ficovi. Dokonce ho otevřeně podporoval i v době, kdy na Slovensku bylo volební moratorium.

Maďarský volič ale většinou volí maďarské strany. Největší maďarská strana Aliance zůstala mimo parlament, když získala asi 4,5 procenta hlasů.

Guess who's back! Congratulations to Robert Fico on his undisputable victory at the Slovak parliamentary elections. Always good to work together with a patriot. Looking forward to it! pic.twitter.com/JHIlYWKX6c — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 1, 2023

Když mluvíte o podpoře Robertu Ficovi, tak jemu se jí dostalo i od českých bývalých prezidentů, jak od Václava Klause, tak od Miloše Zemana, a také už v době moratoria od bývalého premiéra Andreje Babiše. Mohla taková podpora ze strany českých politiků přinést Ficovi nějaké hlasy?

Mohla, protože tito lidé jsou známí i na Slovensku. Většina voličů je zná, takže to mohlo Robertu Ficovi pomoci.

Co dál bude podle vás s V4?

V4 doteď nefungovala moc dobře. Spojenci z hlediska neliberální demokracie, Polsko a Maďarsko, se poté rozhádali kvůli Ukrajině. Teď určitě získá Orbán bližšího spojence, než je Kaczyńského Polsko. Ostatně uvidíme za dva týdny po polských volbách, zda PiS bude pokračovat.

Každopádně se zdá, že Česko a česká vláda zůstane ve V4 osamocené, co se týče proevropské politiky, liberální demokracie a hodnot, na kterých otevřená společnost stojí.

Slovenské volby byly zajímavé i tím, že kandidovaly dvě sociálnědemokratické strany, ať už to byl Smer Roberta Fica, anebo strana, kde stojí v čele Peter Pellegrini. Jsou odsouzeni ke spolupráci?

Myslím si, že ano. K té sociální demokracii bych rád podotkl, že strana Roberta Fica je všechno možné, jen ne sociální demokracie.

Fico je vůči EU pragmatik. Antibruselský tandem s Orbánem nevytvoří, předpovídá slovenský novinář Číst článek

Ale má to v názvu.

Ano, to tam má i Pellegriniho strana, což je strana skoro až reaktivního populismu. Ale pokud jsou odsouzeni ke spolupráci, tak já myslím, že spolu určitě spolupracovat budou. Na jednu stranu tam hraje roli osobní animozita mezi Ficem a Pellegrinim, na druhou stranu má už dnes Fico větší vliv na Pellegriniho poslance než sám Pellegrini.

Oni se tím nakonec netají. Jeden z podstatných výsledků těchto voleb je, že když spočítáte hlasy Smeru a Hlasu, který vzešel ze Smeru, tak dosáhli až 39 procent, což se blíží k výsledku z roku 2012, kdy dosáhli 44 procent a vládli sami, tedy Smer vládl sám.

Ačkoliv důsledkem jejich dvanáctiletého vládnutí je tristní stav zdravotnictví, školství a veřejných služeb, tak si udrželi velmi vysokou důvěru u voličů.

Proruské směřování

Jakým vzkazem je podle vás vítězství Roberta Fica pro válčící Ukrajinu?

Velmi špatným. Robert Fico, a nejenom on, ale také Luboš Blaha, významný člen Smeru, jsou vyloženě proruští. Slibovali, že pokud vyhrajou volby, zastaví vojenskou pomoc Ukrajině. Nerozlišují mezi agresorem a napadeným. Opakují putinovské narativy, že je to válka mezi NATO a Ruskem.

Za poslední tři roky, ačkoliv jsme měli chaotickou politiku, byly oblasti, kde se koalice jasně shodla. Tím byla například prozápadní politika a pomoc Ukrajině. V tomto směru se dá očekávat obrat.

Slovensko sice není rozhodující v tom, zda bude válka pokračovat, ale nakonec na to samo doplatí, protože slovenský byznys nebude při takovýchto politických náladách moci dostatečně spolupracovat na obnově Ukrajiny. Slovensko by mohlo z úspěchů Ukrajiny, z jejího vstupu do Evropské unie prosperovat, protože s ní sousedíme. V důsledku si myslím, že Slovensko na to doplatí více než Ukrajina.

Příjezd předsedy strany Směr Roberta Fica do volebního štábu. Nepozdravil. Na jediný dotaz nereagoval. Novináře odstrčil a zmizel vevnitř. pic.twitter.com/iF91cV8yU1 — Kateřina Vodvářková (@vodvarkova_k) September 30, 2023

Vy sám jste toho v závěru vaší odpovědi trochu zjemnil. Říkáte předpokládaný obrat, očekávaný obrat. Může se stát, tak jako to v politice bývá, že něco jiného se říká před volbami a něco jiného se dělá po volbách?

Teoreticky může, ale tentokrát neočekávám, že se to stane. Můžeme se vrátit do roků, kdy byl Robert Fico předsedou vlády, a do roku 2014, po anexi Krymu, kdy měl podobnou rétoriku v tom, že ten konflikt není černo-bílý, že konflikt nemá jasného původce.

V té době - od roku 2014 do roku 2018 - však vždy podpořil všechny sankce, všechny kroky, které Evropská unie přijímala, ať už byly příznivé vůči Ukrajině, či nepříznivé vůči Rusku.

Čili měl jinou rétoriku doma a jinak se choval v Bruselu. Nyní se však dá předpokládat, že to bude jinak, a to z více důvodů. Za prvé, jsou ta jeho vyjádření v předvolební kampani mnohem ostřejší, jednoznačnější a vyhraněnější. Za druhé, pokud chce vládnout, tak bude muset vládnout se Slovenskou národní stranou, s největší pravděpodobností. Slovenská národní strana je vysloveně vyhraněné proruská, proputinovská a extrémistická antiliberální strana.

Fico je nakloněný směrem na východ. Konec podpory Ukrajiny je reálný, soudí generálporučík Macko Číst článek

Může dojít k tomu, že strana Petra Pellegriniho bude v tomto ohledu i brzdou pro Ficův Smer?

Obávám se, že ne, a to z důvodů, které jsem už zmínil, že Fico zřejmě už dnes ovládá většinu budoucích poslanců. Minimálně v tom smyslu, že k němu mají blíže. Naprostá většina, možná všichni poslanci odešli od Smeru ne proto, že by měli zásadní problém s tím, jakým způsobem Smer fungoval, ale odešli, protože Smer považovali za neperspektivní stranu. Ztrácela voličské preference, a tudíž i moc. Chtěli se nalodit do lodi, která měla vítr v plachtách.

To se teď však změnilo. Výsledek Roberta Fica je výrazně lepší než výsledek strany Hlas Petra Pellegriniho. I proto si myslím, že politickou linku nebude určovat Hlas, ale Smer.

Může za jistých okolností v optice toho, co teď říkáte, nastat situace, že strana hlas Petra Pellegriniho se znovu rozpustí ve Smeru?

Ani to bych teď nevyloučil, protože na jedné straně, jak jsem už říkal, jsou tam osobní animozity předsedů těchto stran.

Na druhé straně pozice Roberta Fica je o řády silnější. Ale nakonec to možná je pro Fica výhodnější tak, jak to je, protože by sám pravděpodobně nezískal součet toho, co získaly obě strany. Přece jen byl Hlas akceptovatelnější pro voliče, pro které je rétorika Fica příliš hrubozrnná.

Ať jsou názory na Roberta Fica takové nebo onaké, zřejmě tedy poptávka po takovém typu politiky mezi částí slovenské veřejnosti je. Marná sláva.

Jistě, to nakonec ukazují i průzkumy, které zkoumají hodnoty a inklinaci k proruským konspiračním příběhům, narativům a podobně.

Pro Moscow - populist party SMER just won elections in Slovakia. It's leader Robert Fico promised to halt all support to Ukraine and spoke many times in public in favour of Russia and against Ukraine #SlovakiaElections #Russia #Ukraine️ #Ukraina #UkraineWar pic.twitter.com/ZehPVwZ4rS — Skënderbeü_ (@AncientAlien01) October 1, 2023