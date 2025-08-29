Fico pojede na oslavy konce druhé světové války do Číny. Bude tam i Putin a Kim Čong-un

Slovenský premiér Robert Fico na pátečních oslavách výročí vypuknutí Slovenského národního povstání oznámil, že se v pondělí vydá do Číny. Zúčastní se tam oslav ukončení druhé světové války. Podle televize TA3 se chce setkat s co největším počtem zahraničních státníků.

Banská Bystrica Slovensko Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Čínský prezident Si Ťin-pching se ve Velké síni lidu v Pekingu setkává se slovenským premiérem Robertem Ficem, na jeho oficiální návštěvě Číny v roce 2024

Čínský prezident Si Ťin-pching se sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem na jeho oficiální návštěvě Číny v roce 2024 (archivní foto) | Foto: Rao Aimin | Zdroj: Profimedia

V Číně má být tou dobou také severokorejský prezident Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin.

6:47

Čína ukazuje světu, že po USA přebírá globální vedení, říká o připravovaném summitu sinoložka Lomová

Číst článek

Právě s Putinem se Fico setkal loni v prosinci v Moskvě. Schůzka, kterou Fico i v pátek obhajoval, vyvolala vlnu kritiky doma i v zahraničí. Na Slovensku vedla k vlně protivládních demonstrací. Fico tehdy tvrdil, že slovenská opozice usiluje o státní převrat.

Opoziční politici Ficovy výpady odmítli jako pokusy odklánět pozornost veřejnosti od neřešených problémů země.

„Dokud budu předsedou slovenské vlády, politika mé vlády bude slovenská a suverénní. Mně nikdo nebude říkat, kam mám jít a kam nemám jít, prohlásil v pátek podle TA3 Fico.

Potraviny do Pásma Gazy

Zároveň oznámil, že Slovensko posílá do Pásma Gazy přibližně 6,2 tuny základních potravin.

Historička: Fico se radikalizuje. Ale nezastavíme ho tím, že o něm budeme mluvit jako o fašistovi

Číst článek

Momentálně je tato pomoc v Jordánsku na letišti, do Pásma Gazy má být shozena na padácích. Chceme ukázat, kde je naše místo a co si o tom myslíme, řekl premiér Fico. Slovensko podle něj bude nadále podporovat mírovou politiku založenou na mezinárodním právu.

Lehkomyslně se dnes otvírají témata, jako je nová válka, nový konflikt mezi Východem a Západem, hovoří se o porcování Ruska, popírají se výsledky druhé světové války, prohlásil Fico. Podle něj Slovensko ví, odkud přišla svoboda a co národy bývalého Sovětského svazu zaplatily za osvobozovací boj. 

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme