Fico pojede na oslavy konce druhé světové války do Číny. Bude tam i Putin a Kim Čong-un
Slovenský premiér Robert Fico na pátečních oslavách výročí vypuknutí Slovenského národního povstání oznámil, že se v pondělí vydá do Číny. Zúčastní se tam oslav ukončení druhé světové války. Podle televize TA3 se chce setkat s co největším počtem zahraničních státníků.
V Číně má být tou dobou také severokorejský prezident Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin.
Čína ukazuje světu, že po USA přebírá globální vedení, říká o připravovaném summitu sinoložka Lomová
Právě s Putinem se Fico setkal loni v prosinci v Moskvě. Schůzka, kterou Fico i v pátek obhajoval, vyvolala vlnu kritiky doma i v zahraničí. Na Slovensku vedla k vlně protivládních demonstrací. Fico tehdy tvrdil, že slovenská opozice usiluje o státní převrat.
Opoziční politici Ficovy výpady odmítli jako pokusy odklánět pozornost veřejnosti od neřešených problémů země.
„Dokud budu předsedou slovenské vlády, politika mé vlády bude slovenská a suverénní. Mně nikdo nebude říkat, kam mám jít a kam nemám jít,“ prohlásil v pátek podle TA3 Fico.
Potraviny do Pásma Gazy
Zároveň oznámil, že Slovensko posílá do Pásma Gazy přibližně 6,2 tuny základních potravin.
Historička: Fico se radikalizuje. Ale nezastavíme ho tím, že o něm budeme mluvit jako o fašistovi
Momentálně je tato pomoc v Jordánsku na letišti, do Pásma Gazy má být shozena na padácích. „Chceme ukázat, kde je naše místo a co si o tom myslíme,“ řekl premiér Fico. Slovensko podle něj bude nadále podporovat mírovou politiku založenou na mezinárodním právu.
„Lehkomyslně se dnes otvírají témata, jako je nová válka, nový konflikt mezi Východem a Západem, hovoří se o porcování Ruska, popírají se výsledky druhé světové války,“ prohlásil Fico. Podle něj Slovensko ví, odkud přišla svoboda a co národy bývalého Sovětského svazu zaplatily za osvobozovací boj.