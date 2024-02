Fico pro voliče vytváří virtuální realitu, v Bruselu je ale ticho a smířlivý, shrnuje novinářka Balogová

Slovenský premiér Robert Fico den před schůzkou unijních prezidentů a premiérů v Paříži prohlásil, že strategie Západu na Ukrajině selhala a masivní podpora Kyjeva nefunguje. Zopakoval také některé ruské narativy a svolal bezpečnostní radu státu. „Fico vytváří virtuální realitu. Ve skutečnosti jen odvádí pozornost od kritiky revize trestního zákoníku, za kterou ho Unie kritizuje,“ říká pro Radiožurnál Beáta Balogová, šéfredaktorka deníku SME. Rozhovor Praha/Bratislava 13:54 26. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Robert Fico mluvil v souvislosti s pondělní pařížskou schůzkou o informacích, ze kterých podle něj „jde mráz po zádech“. Na ráno svolal bezpečnostní radu slovenského státu a také jednání kabinetu. Víme něco bližšího, čeho se slovenský premiér tak obává?

Slovenský premiér vytváří virtuální realitu a chce vnuknout svým voličům, že existuje reálné ohrožení. Přitom Roberta Fica nemůže obrat o jeho pozici Evropská unie, to může jen on sám, kdyby odstoupil, nebo slovenský volič.

Takže Robert Fico vlastně odvádí pozornost od hlavní kritiky, kterou dostává od Evropské unie. A to za přijetí revize trestního zákoníku.

Celé je to vlastně o tom, aby si Robert Fico připravil půdu na to, až by EU tvrději reagovala na přijetí této revize, aby mohl říct svým voličům: Je to kvůli mému postoji vůči Ukrajině.

Zároveň tím Fico bičuje emoce, a to i svoláním bezpečnostní rady. Kdyby to nebylo tak smutné, tak je to až směšné. Protože na Slovensku Ficovy vlády svolávaly bezpečnostní rady historicky kvůli úplným blbostem.

V minulosti to bylo třeba kvůli tomu, že někdo chtěl prý otrávit psa bývalé ministryně práce Viery Tomanové. Nebo kvůli tomu, že se našly dlažební kostky před protesty, to bylo po vraždě Jána Kuciaka, a Fico měl pocit, že to má být útok na jeho osobu.

To vše dokresluje, že Robert Fico se snaží ve svých voličích vytvořit umělý pocit ohrožení.

Oproti původním očekáváním ale nakonec slovenský premiér do Paříže jede, a to třeba na rozdíl od maďarského premiéra Viktora Orbána. Je jasné, co tam chce Fico prosadit?

Myslím si, že v Paříži bude o dost smířlivější. Protože stále platí to, že Fico dělá politiku dvou tváří. Směrem ke svým voličům je vždy velmi tvrdý a tváří se jako bojovník proti Bruselu.

Ale zároveň, když je na evropských jednáních – na základě informací, které máme od diplomatů – tak je většinou ticho a je velmi smířlivý. Takže nepředpokládám, že v Paříži přednese nějaké zásadní poselství.

Možná přednese to, že Slovenskou nesouhlasí s vysláním vojenské pomoci Ukrajině. To ale není nic nového, protože se neděje, že by Evropská unie vyžadovala po Slovensku, aby na Ukrajinu někoho vysílala. Podobným způsobem vystupoval v minulosti i Viktor Orbán.

Tito dva muži, Fico a Orbán, bojují proti něčemu, co ani nebylo nastolené jako základní požadavek.

Své vyjádření k pařížské schůzce publikoval Robert Fico na sociálních sítích. Dá se říci, že to je nová komunikační strategie slovenského premiéra?

Není to úplně nové. Fico si vytvořil svoji platformu už asi před půl rokem, možná před rokem. A tím, že ignoruje hlavní slovenská média, ta kritická, tak si může bez kritických otázek odrecitovat, cokoliv chce.

Fico masivně využívá sociální sítě. A nejen on, ale i ostatní členové strany Směr, například Ľuboš Blaha, který je ze sítí už vykázaný, jeho profil už zakázali, a tak se přesunul na Telegram.

Ale ano, je to nová mediální taktika. A zároveň je jí i to, že politici legitimizují dezinformační média. Nebo média, která mají netransparentní vlastnickou strukturu. A upřednostňují otázky těchto médií před otázkami standardních, velkých a tradičních médií.