Fico se má příští týden při své návštěvě Číny setkat s Putinem. Detaily o schůzce Kreml neprozradil

Slovenský premiér Robert Fico se příští týden v Číně setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poradce Kremlu Jurij Ušakov na otázku ohledně možného setkání obou představitelů podle agentury AFP odpověděl, že je plánováno. Neupřesnil ale, kdy se setkají ani o čem budou jednat.

Slovenský premiér Robert Fico se v květnu zúčastní v Moskvě oslav výročí konce druhé světové války

Robert Fico od začátku ruské invaze na Ukrajinu opakovaně kritizoval podporu Evropské unie Ukrajině | Foto: TASR | Zdroj: Profimedia

Fico má odletět do Číny ve středu. V Pekingu se zúčastní přehlídky k oslavě 80. výročí konce druhé světové války.

Putin je v Číně již nyní, účastní se zde dvoudenního summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Zůstat zde má i na přehlídku.

Fico od začátku ruské invaze na Ukrajinu koncem února 2022 opakovaně kritizoval podporu Evropské unie Ukrajině a také politiku izolace Ruska, kterou prosazuje Brusel.

Slovensko je silně závislé na ruském plynu. Setkání zřejmě ještě více vyostří napětí mezi Bratislavou a Bruselem, píše AFP.

Fico s Putinem jednal již loni v prosinci, letos v květnu Rusko navštívil znovu. V Moskvě se zúčastnil oslav konce druhé světové války, a to navzdory kritice představitelů Evropské unie.

