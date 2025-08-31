Fico se má příští týden při své návštěvě Číny setkat s Putinem. Detaily o schůzce Kreml neprozradil
Slovenský premiér Robert Fico se příští týden v Číně setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poradce Kremlu Jurij Ušakov na otázku ohledně možného setkání obou představitelů podle agentury AFP odpověděl, že je plánováno. Neupřesnil ale, kdy se setkají ani o čem budou jednat.
Fico má odletět do Číny ve středu. V Pekingu se zúčastní přehlídky k oslavě 80. výročí konce druhé světové války.
Putin je v Číně již nyní, účastní se zde dvoudenního summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Zůstat zde má i na přehlídku.
Fico od začátku ruské invaze na Ukrajinu koncem února 2022 opakovaně kritizoval podporu Evropské unie Ukrajině a také politiku izolace Ruska, kterou prosazuje Brusel.
Slovensko je silně závislé na ruském plynu. Setkání zřejmě ještě více vyostří napětí mezi Bratislavou a Bruselem, píše AFP.
Fico s Putinem jednal již loni v prosinci, letos v květnu Rusko navštívil znovu. V Moskvě se zúčastnil oslav konce druhé světové války, a to navzdory kritice představitelů Evropské unie.