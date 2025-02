Fico si z Kremlu odvezl noty, jak zničit občanskou společnost, tvrdí Dubačová z Munice pro Ukrajinu

Předseda slovenské vládní strany SNS Andrej Danko prohlásil, že by měla Ukrajina vrátit Slovensku 3,5 miliardy eur za vojenskou pomoc, kterou jí poskytlo. Mezitím slovenská veřejnost už na vojenskou pomoc Ukrajincům za necelý rok vybrala téměř pět milionů eur. „Sbírka Munice pro Ukrajinu byla obrovský úspěch a ukázala sílu občanské společnosti na Slovensku,“ říká pro Český rozhlas Plus politička, režisérka a členka iniciativy Viera Dubačová. Interview Plus Bratislava/Praha 16:26 26. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politička, režisérka a členka iniciativy Viera Dubačová | Foto: Jozef Jakubčo | Zdroj: Petit Press / Profimedia

Zároveň poukazuje na to, že podpora Slovenské národní strany klesla a do parlamentu by se nyní ani nedostala. Vládní strany se prý snaží ovlivnit a získat voliče fašistických a proruských stran, protože v demokratické části spektra nemají šanci.

„Slovenská vláda má ale dvě tváře. Jedna věc jsou hlasování na domácí půdě, v Bruselu ale pak hlasuje za všechny sankce a na pomoc Ukrajině,“ poznamenává.

Dubačová ovšem také poukazuje na to, že se premiér Robert Fico loni před Vánoci sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a dodnes prý není známo, o čem spolu jednali.

„Domníváme se, že si od něj odnesl noty, jak na Slovensku zlikvidovat svobodu, demokracii a občanskou společnost,“ uvádí s tím, že vzápětí se začaly objevovat informace, že by Slovensko mohlo začít uvažovat o vystoupení z Evropské unie.

„Začalo pronásledování celého nevládního sektoru v rozsahu, jaký možná dnes ani netušíme, protože vláda má v rukou silové složky a tajnou službu. Ta nám už po prvních demonstracích vstoupila do e-mailů, to když Fico vystoupil v parlamentu, že se chystá puč,“ dodává.

Zastavit zlo

Účast na demonstracích postupně klesá, v den výročí vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové bylo podle odhadů okolo 12 tisíc lidí, dříve to ale bylo několikanásobně víc.

„Začaly prázdniny, s úbytkem účastníků jsme trochu počítali. Další protest bude 7. března, poté si vyhodnotíme jak dál. Ale myslím, že protesty budou pokračovat jako reakce na špatné kroky vlády, která rozkládá právní stát, zastrašuje občany a používá slovník ruských teroristů,“ tvrdí.

Demonstrace by se podle ní měly i nadále konat na občanské bázi, slovenské opozici mimo jiné vyčítá slabou reakci na Ficovu návštěvu Moskvy a další kroky.

„Proti Mečiarovi se musela celá opozice spojit, vzniklo SDKÚ, které bylo velmi silné. Už tehdy jsem protestovala a šli jsme mohutným proudem, předpokládám, že totéž se bude dít i teď. Bude třeba věci koordinovat, abychom dokázali zastavit zlo, které na Slovensku momentálně je,“ zdůrazňuje.

