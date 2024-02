Fico ztratil zábrany. Snižování trestů za korupci se rovná amnestii, tvrdí právník Němeček

Desítky tisíc slovenských občanů minulý týden protestovaly proti záměrům vlády premiéra Roberta Fica zrušit Úřad speciální prokuratury a změnit trestní právo. „Změny jsou to brutální a já toto slovo nepoužívám často. Navrhují i velké snižování sazeb za korupci a jiné majetkové trestné činy a zkrácení promlčecí doby. De facto se to rovná generální amnestii,“ upozorňuje právník a novinář Tomáš Němeček pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Bratislava 12:00 4. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Němeček se domnívá, že vyvinit své blízké je pro Fica důležitější než cokoli jiného | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Poukazuje přitom na trestní stíhání některých poslanců Ficovy strany a jemu blízkých osob, přičemž jde o způsob, jak tyto lidi na poslední chvíli vyjmout z moci justice.

„Robert Fico ztratil zábrany. Otevřeně prohlásil, že je to mocenské rozhodnutí a že neustoupí ani o milimetr. Rozhodl se tu věc protlačit bez ohledu na odborné debaty i námitky Evropské unie nebo opozice, bez ohledu na demonstranty v ulicích,“ dodává.

Slovenský premiér prý věří, že protesty ochabnou a on rychle prosadí to, co z mocenského hlediska potřebuje.

Oficiálním argumentem je ovšem humanizace trestního práva a přeplněnost věznic, přičemž tresty za korupci jsou prý drakonické a novela je pouze srovnává na úroveň sousedních států.

„Myslím, že i jeho voliče zarazilo, o čem ty změny jsou. Je tam třeba to, že daňové podvody do 35 tisíc eur by nebyly trestné. Nebo sazba za přijetí úplatku do výše 700 tisíc eur by byla stejná jako třeba u lahve vína. Toto jeho voliči nečekali, a proto se Fico snaží, aby se o tom nediskutovalo,“ uvádí Němeček.

Snímek se ze slovenských demonstrací | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Připravuje se prý i novela zákona o zadávání veřejných zakázek, podle níž by se i závažné obcházení pravidel trestalo jen mírnou pokutou.

„Jeden advokát se vyjádřil tak, že nelegálně dáte kamarádovi zakázku na dálnici za 100 milionů eur a dostanete pokutu 50 tisíc eur,“ doplňuje.

Fico bude nelítostný

Samotná snaha zrušit Úřad speciální prokuratury – což ani Fico před volbami nesliboval – je podle Němečka totéž, jako by se česká vláda rozhodla zrušit vrchní státní zastupitelství s tím, že není zakotveno v Ústavě, a to bez ohledu na probíhající případy a specialisty, kteří zde pracují.

Jde přitom i o vyšetřování kauz spojených s evropskými dotacemi, podle prokurátora Juraje Novockého by schválení návrhu vedlo k zastavení zhruba pětiny případů rozkrádání evropských fondů.

Eurokomisařka Věra Jourová varovala, že Slovensko hazarduje s čerpáním unijních peněz.

Němeček se ale domnívá, že vyvinit své blízké je pro Fica důležitější než cokoli jiného a hrozba zastavení peněz ho nezastaví.

Fico prý potřebuje změny prosadit co nejrychleji i kvůli březnovým prezidentským volbám, v nichž potřebuje, aby uspěl šéf koaliční strany Hlas Peter Pellegrini, jehož náskok na bývalého ministra zahraničí Ivana Korčoka se smrskl na několik málo procent.

„Slovensko čekají čtyři roky s Ficem a on vším dává najevo, že bude nelítostný, nebude se zdržovat protesty a prosadí to, co potřebuje. Prezident je důležitý v tom, že vetuje zákony, podává návrhy na Ústavní soud a ovlivňuje jeho složení. Mluví se i o tom, že Ficovou únikovou strategií je stát se předsedou Ústavního soudu. A k tomu potřebuje spřáteleného prezidenta,“ naznačuje Němeček.

