To je samé vyšetřování, na to se nedá dívat, hájí Fica v jeho rodišti. ‚Biřmovaný komunista,‘ tvrdí jiní

Slovenské město Topolčany je letitá bašta Roberta Fica, muže, který možná zase vyhraje parlamentní volby na Slovensku. Bývalý premiér z Topolčan pochází, a kdyby záleželo jenom na Topolčanech, tak vyhraje volby pokaždé. V roce 2016 tam jeho strana Smer získala dokonce 38,59 procenta hlasů. V létě dokázal naplnit topolčanskou sportovní halu do posledního místa. Jenže najít jeho voliče není kupodivu tak snadné. Od zpravodaje z místa Topolčany (Slovensko) 11:00 27. září 2023

Slunce se opírá do náměstí, na lavičce se vyhřívají dva penzisté a užívají si podzim života. Bývalý učitel Josef se neostýchá a téměř radostně vysvětluje svůj pohled na věc. „Já jsem ho na základce neučil, ale vím, že byl angažovaný už na gymnáziu. Svazák, později komunista. Tady dřív volili Vladimíra Mečiara a potom přešli k němu. Volit ho budou starší lidé a venkov.“

Ačkoliv Jozef i jeho kamarád Imrich jsou na důchodu, Fica rozhodně volit nebudou. „Mám s ním osobní zkušenost, ale víc vám neřeknu,“ říká trochu záhadně Imrich. Oba pánové vesele zdraví procházející ženu, která se ale debatě vyhýbá. „Oj, můj dobrý Bože, nic vám k tomu neřeknu, já ani to jméno nemůžu slyšet.“

„Běžte z druhé strany ke dveřím kostela, tam najdete nějaké ‚ficovky‘, ty ho budou určitě volit,“ radí Jozef a dál pokračuje v předvolebním rozvažování. Po cestě zaslechnu z hloučku mužů slova jako gauner, oligarcha, u kavárny se také dohaduje jiná skupina, jak to v sobotu dopadne. Je zřejmé, že volby jsou veřejném tématem číslo jedna a nenechávají mnoho lidí vychladnout.

‚Je to biřmovaný komunista‘

Před branou kostela visí na tabuli parte, a penzistky si zblízka pročítají jména zesnulých. „Topolčanci mu dají hlas, když je rodák. Oni ho ozpěvují,“ říká chraplavým hlasem stařenka o holi. „Mně je osmdesát dva, já ani nevím, koho budu volit, jestli vůbec půjdu.“ Její mladší kolegyně se neostýchá. „Ani náhodou. Je to biřmovaný komunista. Co nám dal za ta léta od Mečiara? 36 eur? (900 korun). Co je to za vládu, která se takhle stará o penzisty?“

Je to trochu záhada, že ani starší ženy, typické voličky Roberta Fica z Topolčan pro něj nemají slovo chvály. „Víte, kdo ho bude volit? Staří komunisti,“ dodává rozhodně žena, která si své jméno nechává pro sebe. „Určitě ale nějaké babky najdete, hledejte.“

‚Hází na něj špínu‘

Pátrání pokračuje a místo ‚babek‘ se na ulici objevují dvě úřednice, které si odskočily na oběd. „Já Roberta Fica volit budu,“ říká tmavovlasá padesátnice, ale jakmile spatří mikrofon, loučí se a bez vysvětlení mizí.

Její kolegyně patinová blondýna s tmavými brýlemi je sdílnější. „Já jsem pana Fica volila vždycky a zase budu. Vyzná se v politice, jednoduše je dobrý, sympatický,“ rozesměje se žena a odmítá, že by měl Robert Fico na svědomí všechny kauzy, které se za léta jeho vlády nashromáždily. „To je samé vyšetřování, zatýkání, na to se ani nedá dívat. Fico s tím nemá nic společného. Hází na něj špínu. Já uznávám jeho názory, jeho politiku, jsem na jeho straně.“

Český rozhlas oslovil na topolčanském náměstí zhruba dvacítku lidí, pouze tři přitakali, že budou volit Roberta Fica. Buď je to náhoda, nebo opravdu popularita topolčanského rodáka klesá. Nebo je také možné, že voliči svoje preference raději skrývají. Předvolební analýzy ukazují, že strana Smer – slovenská sociální demokracie zatím dosahuje na volební výsledek kolem 18 procent a je mírným favoritem na vítěze.

„Všechny naše analýzy ukazují, že téměř třetina voličů se rozhodne na poslední chvíli, tedy v den voleb,“ říká respektovaný slovenský sociolog Michal Vašečka.

