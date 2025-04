Fico už vládnout neumí a nechce. V Moskvě bude stát na tribuně vedle krvavého diktátora, říká Káčer

Slovenský premiér Robert Fico se ohradil proti varování šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové před svou cestou do Moskvy na květnové oslavy 80. výročí porážky fašismu. Její slova Fico označil za neuctivá a potvrdil, že 9. května do Moskvy pojede. „Myslím, že tím chce přikrýt svoji politiku,“ komentuje chování slovenského premiéra pro Český rozhlas Plus bývalý slovenský ministr zahraničí Rastislav Káčer. Osobnost Plus Praha 19:25 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Slovenska Robert Fico | Foto: VLADIMIR SIMICEK | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

„Myslím si, že v první řadě chce potvrdit image rebela. Chce potvrdit to, že si může dovolit cokoliv,“ říká o Ficově cestě do Moskvy na oslavy 80. výročí porážky fašismu Káčer.

„V druhé řadě myslím, že tím chce přikrýt svoji politiku. Politiku, která je v první řadě neschopná. On je premiér, který ukazuje, že už vládnout neumí a nechce, ale chce se udržet u moci. Chce si garantovat beztrestnost,“ pokračuje bývalý slovenský ministr.

Podle Káčera má Fico v plánu pokračovat v otáčení Slovenska k autokracii, jakou můžeme vidět v Maďarsku nebo v Rusku.

„A tato kontroverznost mu v tom pomáhá. Když se na něj pak nese kritika za jeho způsob vládnutí, tak to vždy odbije slovy, že ho kritizují jenom proto, že nedělá to, co od něj chtějí, protože je rebel, má jiný pohled na věci. To je jediný jeho cíl,“ vysvětluje.

Rastislav Káčer | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Káčer Ficovu cestu do Moskvy odsuzuje. „Jet tam dneska, ještě ke všemu na pozadí všech mrtvých, znásilněných, bombardovaných, deportovaných dětí a toho, co se děje na Ukrajině, to je cynismus,“ míní a doplňuje: „Navíc stát na tribuně vedle krvavého diktátora, dívat se na krkavé vojsko, které v našem sousedství vraždí, být tam vedle galerky nejhorších diktátorů světa – to je pro mě šílená představa.“

Protesty po celé zemi

Už proti Ficově první cestě do Ruska, kterou obklopovalo spoustu nevyjasněných otázek, se na konci roku 2024 se vzedmula obrovská vlna odporu.

„Na vrcholu protestů se scházelo v jeden den více než 100 tisíc lidí po celém Slovensku v různých městech. A to i ve městech, kde by člověk nečekal, že je možná taková občanská mobilizace, že přijde několik tisíc lidí v malých okresních městech,“ popisuje Káčer.

Podle bývalého slovenského ministra zahraničí často lidé zpochybňují smysl těchto protestů, on ho v nich ale vidí. „Především pro každého, komu se takový vývoj nelíbí, koho takový vývoj pohoršuje a koho takový vývoj znepokojuje, je morálně správné jít a dát svůj postoj veřejně najevo. Lidé to dělají a je to dobře,“ věří.

„Druhá věc je, že to ukazuje zajímavé osobnosti z regionů. Osobně jsem byl na protestech na mnoha místech Slovenska a viděl jsem mnoho velmi zajímavých lidí, kterých by si jinak na Slovensku nikdo nevšiml,“ říká.

Díky tomu spatřuje alespoň nějakou naději. „Často křičíme, že máme nedostatek osobností a nevím čeho, a teď se z regionů na protestech objevilo mnoho zajímavých lidí. To dává kolektivní naději, že Slovensko má nějakou sílu,“ doplňuje.

Jak je na tom v současnosti slovenská opozice? Co si myslí o prezidentovi Pellegrinim? A v čem jsou si podle něj podobní Robert Fico, Viktor Orbán a Andrej Babiš? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus, moderuje Světlana Witowská.