Ficovi jde teď úplně o vše. Nejen o ztrátu moci, myslí si ekonom Mikloš

Ekonom a bývalý slovenský ministr financí Ivan Mikloš v Interview Plus hodnotí současné Slovensko jako zemi v úpadku. Už 29. února se voliči rozhodnou o dalším směrování. Hrozí ale nestabilita a nová vláda bude muset dělat velké reformy a nepopulární opatření. Interview Plus Praha 13:34 24. února 2020

Podle Mikloše je teď mezi Slováky velká poptávka po změně.

„Tyto volby jsou o sporu mezi starými stranami, vlastně hlavně o straně Smer – sociálna demokracia (Roberta Fica), která tady dominuje s krátkou přestávkou už dlouhá léta. Jsou ve vládě od roku 2006… a dnes jsou v úpadku. I proto, že výsledky jejich vládnutí jsou špatné, a je to i čím dál viditelnější,“ hodnotí ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Podle ekonoma a dlouhá léta i strážce státní pokladny totiž Fico profitoval z hlubokých a bolestivých reforem, které před ním provedly dvě vlády lidovce Mikuláše Dzurindy (SDKÚ-DS).

„Tyto reformy Slovensko rozběhly, ale protože (SMER) nedělal nové reformy a některé staré postupně ničil, tak ten efekt postupně vyprchal a teď je jasné, že Slovensko je zemí v úpadku.“

Mikloš zmiňuje rok 2014, kdy Slováci začali Česko dohánět v HDP na hlavu. Od té doby se prý jen nůžky víc a víc rozevírají v neprospěch našich sousedů. „A to ve zdravotnictví, školství a samozřejmě v oblasti spravedlnosti. Vražda Jána Kuciaka a jeho snoubenky už téměř před dvěma roky byla zlomem. Na povrch se vyplavily takové věci,… propojení s mafií, pochybní lidé s propojením na nejvyšší politické špičky, na generální prokuraturu, na soudy apod.“

Fico hraje vabank

Hlavní zodpovědnost za současný stav Slovenska ekonom přičítá Robertu Ficovi a straně Smer. „Fico sice už zhruba dva roky není premiérem, ale stranu ovládá absolutně. Současný premiér Peter Pellegrini je jen jeho hračkou, takový (Ficův) fíkový list.“ Ale Slováci to vidí a volební modely prý jasně ukazují, že jejich preference jsou v úplně opačných číslech, než byli dlouhá léta zvyklí.

„Ficovi a SMERu jde o všechno. Vládli tady hodně dlouho, korupce byla nepředstavitelná. Jim už nejde jen o to, aby neztratili politickou moc, ale aby ze způsobu jejich vládnutí nebyly vyvozeny trestněprávní důsledky.“ Ivan Mikloš

„Je evidentní, že hlavním favoritem těchto voleb je Igor Matovič (předseda hnutí OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; OĽaNO), kterému se jako výbornému marketérovi podařilo protificovskou emoci uchopit nejlíp. Ten teď vyhrává u voličů, kteří chtějí změnu a kteří se rozhodují mezi opozičními stranami. Jejich podpora se zatím hodně přelévala, ale někdy od konce loňského roku se nejlíp daří právě Matovičovi.“

Proč fašista Kotleba?

Upozorňuje ale ještě na třetí skupinu voličů, kterou tvoří hlavně mladí lidé a která bude volit předsedu Ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu, což je protisystémová, krajně pravicová a podle Mikloše i fašistická strana.

„O Kotlebovcích už ani není pochyb, že se do parlamentu dostanou. Mají zhruba 12–13% podporu. Je to čistě protisystémová strana a zároveň izolovaná. I když dnešní Smer a SNS s nimi v poslední době dost často hlasují… Je to obrovská korupce, zneužívání moci ze strany Smeru, co jim nahání, troufnu si říct, často i dezorientované voliče.“

Zato ho moc nepřekvapuje, že jsou to hlavně mladí Slováci. „Mladí vždy inklinují ke krajní levici nebo pravici, to je normální. Ale na Slovensku je to dáno i stavem školství,… stavem výuky jakési občanské nauky a co se z novodobých dějin vůbec učí. Oni nic nevědí o 17. listopadu 1989, nic o komunismu, fašismu… Je to jedno s druhým.“

Strana o čtyřech lidech

Současný favorit Igor Matovič je ale také velkou neznámou a nepředvídatelnou figurou.

„OĽaNO je nestandardní stranou o čtyřech členech (Matovič a jeho blízcí příbuzní). Kdyby vyhrál, tak je ale nejzodpovědnějším řešením, aby se také stal předsedou vlády. Jen tak je vůbec nějaká šance na zodpovědné chování vlády a plnění programu. Kdyby se premiérem stal Mistrík, tak by to byl člověk bez politické odpovědnosti a vlivu,“ myslí si.

Protože dosluhující vládní koalice vidí, že s vysokou pravděpodobností volby nevyhraje, chce na poslední chvíli zavést sociální balíček. Chce zavést 13. důchody, osvobodit občany od povinnosti platit dálniční známky a zvýšit dětské příspěvky.

To jsou i podle Mikloše důležité a potřebné kroky – nikdo ale neví, kde na ně vezme finance.

Proč u voličů propadá strana bývalého prezidenta Andreje Kisky? Přituhne ještě předvolební kampaň? A nečeká Slovensko větší problém po volbách než před nimi? Odpovědi v audiozáznamu Interview Plus Jana Bumby.