Fico má obavy z tlaku veřejnosti. Jeho touha po imunitě je ale překoná, říká slovenský politolog

Slovensko čelí možnému zrušení speciální prokuratury. Robert Fico tvrdí, že tím chce chránit správný chod státu, zatímco Evropská komise varuje před možnými sankcemi. „Momentálně je postoj Evropské unie slabší než Ficův záměr překopat systém právního státu tak, aby on sám a jeho nejbližší spojenci a partneři měli imunitu," říká v rozhovoru Grigorij Mesežnikov, politolog a prezident slovenského Institutu pro veřejné otázky.

Je to tak, jak říká Robert Fico, že zrušení složky prokuratury nemá nic společného s evropským právem. Nebo je to tak, jak říká Evropská komise, že pokud bude zrušena, tak může dojít k sankcím?

Robert Fico tomu samozřejmě chce zabránit, protože jde o zásah do systému právního státu na Slovensku. Speciální prokuratura se ukázala být významným orgánem podporujícím boj proti kriminalitě a korupci.

Speciální prokuratura vznikla ještě za vlády Roberta Fica a její nominant Dušan Kováčik, bývalý speciální prokurátor, dlouhé roky tuto instituci v podstatě vedl a tehdy nebyla dostatečně efektivní. Robert Fico spolu se svojí stranou a některými partnery z jeho koaličních partnerských stran v podstatě budoval klientelisticko-korupční systém.

Tehdy speciální prokuratura moc efektivním orgánem nebyla, ale po roku 2020, kdy došlo k obnově mechanismu právního státu, tak právě speciální prokuratura ve všech těchto kauzách podala udání na speciální soud. Robert Fico je nervózní především proto, že v těchto kauzách figurovali jeho nominanti, třeba i právě Dušan Kováčik.

To, co tedy zní z Evropské komise, je v podstatě upozornění, že ten způsob, jakým slovenská vláda přistupuje k rušení speciální prokuratury, naznačuje, že se vytváří speciální režim pro politickou moc, která chce politicky kontrolovat orgány činné v trestním řízení, a vytváří příznivé podmínky de facto pro imunitu těch lidí, kteří mají politické krytí a dopouštěli se trestných činů.

Zákon, který prosazuje Ficova vláda, čelí v parlamentu velké kritice. Je ještě možné, že by z toho Ficova vláda slevila?

Podle toho, jak přistupuje ke kauze, si myslím, že ne. Nejspíše se odloží hlasování o této novele trestního zákona, ale Robert Fico je rozhodnutý ji za každou cenu prosadit. Neznamená to ale, že už dnes zvítězil.

Kromě toho, že vzniká veřejný tlak – to jsou poměrně početné manifestace v uplynulých dvou týdnech – tak se ukazuje, že se aktivizuje i veřejnost a odborná veřejnost. Třeba řada prokurátorů tuto novelizaci ostře kritizuje. Do Bruselu byly doručeny dvě petice, jedna je odbornější a tu podepsalo 30 tisíc lidí.

A tím samozřejmě kauza neskončí. Pokud bude tato novela schválena, naznačila prezidentka Zuzana Čaputová, že ji bude vetovat. A v případě, kdy bude i toto překonané, protože vládní koalice má nadpoloviční většinu mandátů v parlamentu, tak se obrátí na ústavní soud, který má pravomoc dočasně pozastavit účinnost a potom posuzovat tuto právní normu.

Jsou velké pochybnosti o způsobu schvalování ve zkráceném legislativní konání. Už několikrát ústavní soud označil za neústavní, protože nebyly splněné všechny náležitosti. Navíc panuje podezření, že novelizace trestního zákona je nepřímá, pokud jde o speciální soud. Tam se používá takzvaná přílepková metoda.

Na obdobné věci je ale také Ústavní soud dost citlivý. To znamená, že Robertu Ficovi se možná podaří prosadit to schválení a potom překonat veto, ale jestli ona novela skutečně vstoupí do platnosti po rozhodnutí ústavního soudu, to není jasné.

Ještě bych se zaměřil na protesty, kterým teď zákon prosazovaný vládou Roberta Fica čelí. Není právě aktivizace slovenské veřejnosti něčím, z čeho by se Robert Fico mohl zaleknout? Připomínám, že před pár lety, říkám-li to správně, už jednou tlaku veřejnosti Robert Fico ustoupil.

Samozřejmě má určité obavy. Je to vidět i na tom, jak vystupuje a jakou používá dikci. On sice demonstruje své odhodlání tento zákon prosadit, ale už teď se to hlasování posune a bude trvat až do půlky ledna.

Možná že trošku změní i přístup k opozičním poslancům. Na jedné straně už tu byly případy, kdy se omezoval prostor na diskusi například v parlamentních výborech.

Robert Fico určitě obavy má. Podle mě je jeho motivace vrátit se k moci, která se ukázala po vytvoření této vlády právě čistkami ve vyšetřovacích útvarech policejního sboru a snahou zrušit speciální prokuraturu. Ale také obavy z tlaku veřejnosti.

Uvidíme, jak to bude s postojem Evropské unie, ale momentálně je slabší než Ficův záměr překopat systém právního státu tak, aby on sám a jeho nejbližší spojenci a partneři měli imunitu.