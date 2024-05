Ficova ochranka jednala zmatečně. Dělali racionálně neobhajitelné kroky, hodnotí policejní exprezident

Slovenská policie obvinila muže, který postřelil premiéra Robert Fica (Směr), z pokusu o úkladnou vraždu. Na Slovensku se množí kritika zásahu premiérovy ochranky. Podle bývalého slovenského policejního prezidenta Štefana Hamrana je selhání jasné. „Je pro mě nepochopitelné, že někteří členové ochranky přímo na místě konali způsobem, který nemůžu popsat jinak než zmatečný,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu. Praha/Bratislava 20:36 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střelba v Handlové na Roberta Fica | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Slovenští ministři vnitra i obrany ve čtvrtek svorně odmítli, že by bezpečnostní složky v souvislosti s útokem jakkoliv pochybily. A to i vzhledem k tomu, že sám premiér Fico zhruba před měsícem řekl, že nějaký útok na Slovensku hrozí. Vidíte to podobně jako oni?

Bohužel to nemůžu vidět podobně, protože pokud premiér leží na oddělení intenzivní péče se střelnými zraněními, tak musíme narovinu říct, že došlo k selhání. Jaký je jeho rozsah a jestli bylo individuální, je otázka na nadřízené ochranky. Případně i to, jestli nešlo o selhání systémové.

Pokud je jedenasedmdesátiletý občan schopný premiéra třikrát zasáhnout z takové blízkosti, i když je přítomna ochranka, tak je o pochybení zbytečné diskutovat. To se určitě stalo. Teď je to na příslušných orgánech, aby vyšetřily rozsah pochybení, případně určily i míru zodpovědnosti ve vztahu k jednotlivým subjektům.

Když jste se díval vy na videa, která jsou na internetu, co mělo být při tom zásahu jinak?

Už jste říkala, že samotný premiér prezentoval informace, že může dojít k útokům na vládní politiky. Když ochranka, policie a zpravodajské služby takovými informacemi disponují, tak musí dělat opatření směrující k tomu, aby k něčemu takovému nemohlo dojít. Je pro mě proto nepochopitelné, jak mohli pustit premiéra přímo do toho davu.

Je pro mě nepochopitelné, že někteří členové ochranky přímo na místě konali způsobem, který nemůžu popsat jinak než zmatečný. Dělali racionálně neobhajitelné kroky. Ta osoba se před útokem rozhlédla velmi podivným způsobem. Nikdo si ničeho nevšiml, přitom ochranka stála naproti němu. Nikdo si nevšiml ani toho, že tasil zbraň. Ochranka nereagovala, ani když začal střílet. Zareagovala až za několik sekund, pachatel byl mezitím schopný pětkrát vystřelit a třikrát z toho premiéra zasáhnout.

Co je pro mě nejméně pochopitelné, je to, že viděli premiéra, jak padá na zem a dva členové ochranky, kteří stáli v bezprostřední blízkosti, se vydali opačným směrem. Nezakryli premiéra tělem a pachatel mohl dál útočit. Nevěděli ani to, jestli na místě nejsou další útočníci. Běželi opačným směrem a dokonce se snažili vyhnout střelbě. Od bodyguardů, i vzhledem k tomu že mají na sobě ochranné vesty, se očekává, že se postaví do dráhy střely a budou chránit premiéra vlastním tělem.

Když došlo ke střelbě, tak ho vzali do auta, ale neodjeli z místa činu okamžitě. A to i přes to, že to bylo evidentně nebezpečné místo. Mělo to tak být vyhodnocené, protože nikdy nevíte, jestli atentátník není z organizované skupiny a nemá na místě spolupachatele.

Na záběrech je vidět, že řidič vozidla neodjel okamžitě, ale vrátil se k již zpacifikovanému střelci. Jeho přítomnost tam tedy byla úplně zbytečná. Měl se věnovat jen chráněné osobě, a protože nevěděli, jak je zraněný, měli ho okamžitě převézt do nejbližšího zdravotnického zařízení, aby mu poskytli adekvátní zdravotní pomoc.

‚Nejnáročnější služební zásah‘

Vím, že z toho, co jste říkal, vyplývá, že v té situaci se politik s veřejností zdravit asi neměl vůbec. Ale jak je složitá situace právě pro ochranku, když se jde politik s veřejností pozdravit?

Podle mého názoru i odborné komunity je to jeden z nejtěžších a nejnáročnějších služebních zákroků. Právě proto jsou tam operativní pracovníci, mohou tam být dokonce i příslušníci tajných služeb.

Samozřejmě tam mají mít zástupce ochranky v civilu, aby se infiltrovali do prostředí a zjišťovali, jestli se tam nachází osoby, které by mohly představovat nebezpečí. Staví se bariéry a na obou stranách jsou informovaní příslušníci, aby tomuto zabránili.

Podobný incident, kde se ale nestřílelo, byl útok na japonského premiéra. Tam člen ochranky reagoval za desetinu sekundy a balistickým kufříkem odvrátil hrozbu. Okamžitě se vrhnul na premiéra, kterého evakuovali z místa. To je modus operandi, tak se to má dělat, to jsou standardní operační postupy.

Právě proto si myslím, že je potřebné, aby se zákrok vyhodnotil a zjistilo se, jestli šlo o systémové, nebo individuální selhání.

New video shows the assassination attempt on Slovakia Prime Minister Fico, who is currently in critical condition pic.twitter.com/VuSxjEYHyX — BNO News (@BNONews) May 15, 2024

Muž obviněný z pokusu o vraždu držel zbraň legálně. Jsou podle vás zákony na držení zbraní na Slovensku dostatečně přísné?

Já si myslím, že ano. Není možné na základě jednoho případu kompletně přehodnotit všechny právní předpisy, které se týkají držení zbraní. Je to osoba, která ojediněle vybočila z mezí řádného společenského života. Aspoň tak byl popisovaný například sousedy. To znamená, že nemá kriminální minulost, i když byly zveřejněny informace, že vyjadřoval sympatie se Slovenskými branci, což je prorusky orientovaná organizace, která udržuje blízké vztahy třeba s Nočními vlky.

Ale i přes to nebyl, pokud se nemýlím, ve vztahu k této osobě vedený žádný záznam v registru trestů. Takže z našeho pohledu to byla čistá osoba.

Policie zadržela údajného útočníka | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters