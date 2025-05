Ficova účast na přehlídce je spoluúčastí na straně Ruska ve válce proti Ukrajině, míní Procházková

Rusko oslavilo den vítězství tradiční vojenskou přehlídkou v Moskvě, které se tentokrát účastnilo i několik zahraničních státníků, včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. „Byla pompéznější, po invazi na Ukrajinu byly přehlídky skromnější. Nejezdili na ně zahraniční lídři, ale Putinovi se podařilo tento trend zlomit a bylo na něm vidět, že si to užívá,“ konstatuje pro Český rozhlas Plus novinářka Deníku N Petra Procházková. Interview Plus Moskva/Bratislava 12:24 10. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářka Petra Procházková | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Oproti loňsku přibyla těžká vojenská technika, což je v absurdním kontrastu s tím, že si ruští vojáci na sociálních sítích stěžují na nedostatek tanků a obrněných transportérů. Vůbec poprvé zde také Rusko prezentovalo své drony.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus. Hostem je Petra Procházková, novinářka Deníku N

„Byla to přehlídka, která výrazným způsobem spojovala vítězství ve Velké vlastenecké válce, jak Rusové říkají 2. světové válce, se současnou válkou proti Ukrajině. Putin hovořil o tom, že jde o pokračování války proti nacismu,“ uvádí.

Na tribuně byl i slovenský premiér Robert Fico, který svou účast hájil se slovy, že minulost nejde spojovat se současností a je třeba položit kytici tam, kde bylo obětí nejvíce. Podle Procházkové ale toto vysvětlení neobstojí.

„Důležité je, jaké sdělení ta přehlídka nese. A to je jasné: z 11,5 tisíce pochodujících vojáků byly 2000 účastníci té speciální vojenské operace, kteří byli vedle pár veteránů 2. světové války oslavováni. Putin na ně opakovaně upomínal, oni jsou to hlavní, co chce Rusko světu říct. V tomto kontextu je účast na přehlídce i spoluúčastí na straně Ruska ve válce proti Ukrajině,“ zdůrazňuje Procházková.

Americký kšeftař

Putin po dobu oslav jednostranně vyhlásil příměří, podle novinářky hlavně s cílem zajistit si klidné nebe nad Moskvou, jinak se prý ale situace na frontě neliší od běžného dne. Naproti tomu americký prezident Donald Trump ho po telefonátu se svým ukrajinským protějškem vyzval k 30dennímu bezpodmínečnému příměří.

„Rusové nemají důvod na to přistoupit. Mají velké ztráty, posunují se velmi pomalu a Ukrajinci se dokonce vrátili do Kurské oblasti, takže dnes neměli co oslavovat. Putin se chystal vyhlásit nějaké velké vítězství, to se nepodařilo. Ale to je Rusku jedno. Nemají pocit, že dosáhli toho, čeho dosáhnout chtěli,“ míní Procházková.

USA vyzývají k 30dennímu příměří. ‚Ukrajina je připravena k jednání s Ruskem,‘ řekl Zelenskyj Číst článek

Trumpův mírový proces je podle ní spíš obchodní jednání. „Má to podtext handlu, kšeftu. Je to vidět na podpisu dohody o nerostech. Američané se snaží nejen dosáhnout míru, ale také z toho něco mít. A nemají ideologické překážky, jaké má Evropa. Říkají si, že když nedopadne mír, tak proč by nedopadly nějaké kšefty s těžbou a přeprodáváním ruských surovin,“ pokračuje novinářka.

Pochopili to podle ní i Ukrajinci, u nichž prý sílí únava z války a nadpoloviční většina je ochotna se smířit s územními ústupky. „Doufají, že dohoda s USA, byť ekonomická, bude garantovat jejich bezpečnost, protože Američané budou bránit zdroj svých příjmů. Po scénce v Oválné pracovně Zelenskyj pochopil, že apelovat na city člověka, který má pokřivené emoce, nemá smysl,“ uzavírá.

Jaký signál vysílá Američanům čínský prezident svou účastí na přehlídce? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v úvodu článku.