Ficova vláda hledá, jak si udržet parlamentní většinu. Hlasování musel zachránit nemocný poslanec

Slovenská vládní koalice hledá způsob, jak si udržet spolehlivou většinu v parlamentu. Ve středu hlasování přišel zachránit onkologicky nemocný poslanec, protože bez něj by Národní rada byla ochromená. Krizí se zabývá už i premiér Robert Fico. Nestabilitu vyvolalo osamostatnění tří poslanců, kteří se rozhádali se Slovenskou národní stranou (SNS). Jedním z řešení je i možné rozšíření trojkoalice Směru, Hlasu a SNS na čtyřkoalici. Od stálého zpravodaje Bratislava 19:04 31. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec zvolený za SNS Rudolf Huliak | Zdroj: TASR / Profimedia

V tuto chvíli není úplně jasné, kolik poslanců vládu Roberta Fica podporuje a bude podporovat, ale ve středu bylo hlasování o jednom hlasu. Koalice měla tu nejmenší možnou většinu 76 hlasů. A to jen díky tomu, že do Národní rady přišel jinak nemocný omluvený poslanec, který prochází ozařováním a chemoterapií. V tomto stavu, pokud by kdokoli chyběl, tak koalice nedokáže prosazovat zákony.

Celé to způsobila trojice poslanců za Národní koalici kolem Rudolfa Huliaka, kteří se do parlamentu dostali na listině Slovenské národní strany (SNS), ze které zhruba před dvěma týdny odešli. Jsou tedy nezařazení, ale aby ukázali, že je vláda potřebuje, tak na úterý a středu vyhlásili bojkot. Tento týden se kvůli tomu už tedy hlasovat nebude. Uvidíme příští týden, jestli se ho Huliakova skupina opět ke koalici přidá.

Trojice poslanců kolem Rudolfa Huliaka chce mít důležitější postavení v koalici. Po odchodu ze Slovenské národní strany jsou sice na straně koalice, opakovaně vyjadřují podporu Robertu Ficovi. Říkají, že by se k opozici nikdy nepřidali. Chtějí prý prosazovat vládní program, ale nemají například místo v koaliční radě. Nevědí tedy, co koalice chystá, kam směřuje.

Jejich cílem je, aby kromě zástupců Směru, Hlasu a SNS na koaliční radě měla místo i jejich Národní koalice. Nově také žádají vlastní ministerstvo. Rudolf Huliak měl být při sestavování vlády ministrem životního prostředí, ale před rokem to zastavila tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová, která ho odmítla jmenovat. Tato skupinka žádá také návrat svých úředníků na jejich pozice, ze kterých byli odvolaní stranou SNS kvůli vnitřnímu konfliktu.

Robert Fico zatím v tom uplynulém roce od nástupu k moci spory v koalici příliš neřešil. Teď se ale zdá, že bude mediátorem. Už se tomu začal vyjadřovat a jednou z možností je, že by Národní koalice, strana Huliaka, přímo vstoupila do trojkoalice, a stala se tedy čtvrtou vládnoucí stranou. To se ale nejspíš nestane kvůli odporu SNS.

I Robert Fico skupinu vnímá jen jako nezařazené poslance. Řekl, že Národní koalice neprošla volbami. Možností také je přidat dodatek ke koaliční smlouvě, ale nejpravděpodobněji se teď jeví nějaké memorandum o spolupráci mezi koalicí a těmi třemi nezařazenými poslanci.

Opozice celou tu situaci hodnotí jako chaos, který se zhoršuje s každou další schůzí. Progresivní Slovensko Ficovu koalici označuje jako slepenec nejrůznějších stran a skupin. Ficovi tak vrací jeho vlastní označení, kterým on dřív zesměšňoval předchozí pravicové vlády.