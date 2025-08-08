Ficova vládní koalice slábne a bude muset sáhnout na sociální jistoty. Chce proto měnit volební systém
Robert Fico je před polovinou svého již čtvrtého premiérského mandátu. Jenže není vůbec v dobré pozici, všechny strany vládní trojkoalice od voleb slábnou a drží pohromadě jen silou jeho vůle a za cenu velkých kompromisů. Kabinet do toho musí přistoupit už k druhé konsolidaci. I proto se skloňuje možnost předčasných voleb, kterou čas od času zmíní i Fico. Pokud by se konaly nyní, vyhrála by opozice. Ta je ale nejednotná a historicky rozhádaná.
Ficova strana Směr vyhrála v září 2023 parlamentní volby se ziskem 23 procent hlasů, po atentátu na Fica loni v květnu vzrostly jeho preference nad 25procentní hranici, od té doby ale postupně ztrácí na dnešních zhruba necelých 20 procent.
V druhé polovině roku bude navíc Směr politicky zodpovědný za přípravu nového státního rozpočtu, který by měl obsahovat druhou vlnu konsolidačních opatření. Už po té první, která přišla na přelomu loňského a letošního roku, se preference nejsilnější vládní strany otřásly.
Tato první vlna přinesla i velmi neoblíbenou transakční daň a přišla v období další vládní krize a přesouvání ministerstev k rebelujícím skupinkám poslanců.
„Elektorát vládních stran není citlivý na kauzy, ale na sociální a ekonomická témata. Když si voliči těchto stran uvědomí, že mají vyšší životní náklady, že jim zmizel nějaký daňový bonus nebo že se jim nezvýšil důchod, na to jsou daleko citlivější. Září a vůbec podzim bude v konsolidačním snažení akční… mnoho opatření se bude týkat sociálních jistot. To je největší riziko pro Hlas, Směr i SNS, které má potenciál preferencemi zahýbat,“ popsal ředitel agentury AKO Václav Hřích.
Asijská inspirace
Pro to, aby se udržel u moci a zajistil přehlednější stranické spektrum, by Fico rád po vzoru svého spojence, maďarského premiéra Viktora Orbána, výrazně zahýbal se slovenským volebním systémem.
Balonky o úpravě volebního systému vypouští dlouhodobě, prosazuje více většinových prvků, které by pomohly větším stranám a penalizovaly ty menší.
Před několika týdny pak přišel s nápadem na úpravu celého systému voleb, kdy by došlo k navýšení kvóra pro vstup do parlamentu, násobně vyšší kauci a hlavně k vytvoření volebních bloků, do kterých by se programově podobné strany seskupily. Na Slovensku je podle něj totiž příliš mnoho stran.
Tento návrh doplnil o to, že mu jsou v efektivitě vládnutí inspirací některé asijské země jako Čína nebo Vietnam, kde mohou politici dle něj i díky tomu pracovat efektivněji. Po státní návštěvě Uzbekistánu chválil i zřízení této středoasijské země. „Čím dál tím více se domnívám, že jsou systémy s minimálním počtem či s jedinou stranou výhodnější. Jde o země, které mají z hlediska ekonomického vývoje takovou dynamiku, že musím a vždy budu respektovat cestu, kterou si vyberou z pohledu řízení státu,“ řekl.
Dle nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko (PS) vytahuje Fico téma změny volebního systému právě proto, aby se nemluvilo o ekonomických problémech země.
‚Vládní‘ blok
Když navrhoval sdružení stran do volebních bloků, zmínil Fico současné trio vládních stran Směr, Hlas a SNS.
Hlas od voleb konstantně klesá. Když jej v roce 2020 Peter Pellegrini zakládal, brzy se stal v průzkumech nejsilnější stranou, jenže se sílením Ficova Směru oslaboval, před dvěma lety skončil ve volbách třetí se ziskem 14,7 procenta hlasů a od té doby dál propadl i kvůli tomu, že Pellegrini odešel do prezidentského úřadu. Nyní se Hlas pohybuje kolem desetiprocentní hranice, pod kterou klesá v jednotlivých měřeních stále častěji.
„Z dat vidíme, že voliči Hlasu odchází do nerozhodnutých. Odpovídají, že nevědí, koho by volili,“ doplnil Hřích z agentury AKO.
Šéf národovců, nejmenší koaliční strany, Andrej Danko návrh na volební bloky kvitoval. „Je to dobrý nápad Roberta Fica,“ zhodnotil to Danko, který jinak v posledních měsících na premiéra několikrát zaútočil.
Svou SNS Ficovi do jeho bloku nabídl a doplnil, že by si tam dovedl představit mimo jiné i konkurenční krajně pravicovou stranu Republika, která vznikla odštěpením od neofašistické Kotlebovy ĽSNS.
Od voleb slábnou všechny tři vládní strany a velkou část nespokojených podporovatelů hlavně Směru a SNS sbírá právě Republika, která se před dvěma lety do parlamentu jen těsně nedostala. Získala 4,75 procenta hlasů, a nyní dosahuje v měření všech čtyř slovenských relevantních výzkumných agentur zhruba dvojnásobek.
Problém je to zejména pro SNS, která se do parlamentu dostala jen velmi těsně, takže po prvních dílčích ztrátách podpory ihned zaplula pod pětiprocentní hranici, nad níž se již nevyhrabala.
Opoziční blok
U všech čtyř agentur nyní vychází podpora „koalice“ níže než „opozice“. Volby 2023 skončily na počty mandátů 79 pro vládu vs. 71 pro opozici a postupem času se tento poměr obrátil.
Jenže jestliže to v tomto volebním období značně skřípe u vládní trojkoalice Směr–Hlas–SNS, kdyby se k moci dostala (či v některých případech vrátila) dnešní opozice, byl by to další recept na chaos.
Na vstup do parlamentu má ze současné středopravicové opozice naději PS, KDH, SaS, Slovensko a Demokraté. Progresivci se přitom s křesťanskými demokraty z KDH pramálo shodnou v kulturně-etických otázkách (poslanci KDH v prvním čtení podpořili novelu ústavy určující pouze dvě pohlaví a zakazující stejnopohlavním párům surogátní mateřství) a zbylé tři strany tvořily vládní kabinety Igora Matoviče a Eduarda Hegera, které v letech 2020–2023 provázel mimořádný chaos a skončily totálním krachem.
PS se od voleb dál „vycentrovalo“ a plní neohroženě roli hlavní opoziční síly se stabilizovanou podporou. K růstu mu pomohlo i přetažení umírněné části původních voličů Hlasu.
Dle dat NMS šlo o voliče, kteří po volbách 2023 preferovali koalici Hlasu právě s PS a po zvolení Pellegriniho prezidentem nepřijali nové agresivnější vedení strany Matúšem Šutajem Eštokem, které Hlas přiblížilo ke Směru.
Jenže zbylé čtyři strany jsou ohrožené vůbec vstupem do parlamentu. KDH a SaS se pohybují zhruba v intervalu 6–7procentní podpory, Matovičovo Slovensko se v posledních měsících zvedá nad podobná čísla, zatímco Demokraté jsou těsně pod pěti.
„U opozičních stran čekám, že začnou uvažovat o nějakém formátu spojování sil podobném antimečiarovské koalici v roce 1998, protože tato atomizace s sebou nese relativně vysoké riziko možného propadnutí velkého množství hlasů,“ uzavírá Hřích z AKO.