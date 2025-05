Ficovy cesty do Ruska jeho voliči chtějí. Přesto vláda kvůli rostoucím cenám padne, míní politolog

Po půl roce se slovenský premiér Robert Fico vrací do Ruska, tentokrát na oslavy konce druhé světové války. Přestože v Evropě vyvolává cesta kritiku kvůli podpoře agresora, voliči jeho strany Směr krok oceňují. Slovenský politolog Alexander Duleba se však domnívá, že s rostoucími cenami zboží a služeb podpora vyprchá a do roka padne vláda. „Voliče pak už nepřesvědčí, ani kdyby jezdil do Moskvy každý druhý týden,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Bratislava 7:00 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský politolog Alexander Duleba | Foto: Jana Václavíková | Zdroj: Český rozhlas

Od návratu vlády premiéra Roberta Fica se proměnila zahraniční politika Slovenska. Místo pomoci napadené Ukrajině mluví o jednání s Ruskem, Fico jako jediný představitel Evropské unie zároveň míří do Moskvy na oslavy konce druhé světové války. Zavřeny byly i některé evropské ambasády. Daly se změny v zahraniční politice, které strana Směr – sociální demokracie za rok a půl udělala, předvídat?

Myslím, že na tom byla postavená celá kampaň Směru. V roce 2018 po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové, kdy jsme tu měli masové protesty, musel Robert Fico odejít z vlády. Zároveň vznikla strana Hlas – sociální demokracie pod Peterem Pellegrinim a jádrový umírněný volič Směru, který ještě v předcházejících volbách volil Fica, odešel k Pellegrinimu. Fico se proto musel politicky zásadně posunout a postavil všechno na jednu kartu. V této situaci můžete udělat jedinou politickou strategii, polarizujete společnost a válka je k tomu perfektní téma.

Fico velmi dobře čte průzkumy veřejného mínění a zjistil, že tu máme významnou skupinu lidí, nad dvacet procent, kterým říkám antisystémoví voliči, kteří jsou proti demokracii, proti Evropské unii a proti NATO, a naopak jsou pro to, aby tu byl zas nějaký autoritářský režim. Podporují Rusko a ruského prezidenta Vladimira Putina.

Na tom si Fico postavil volební kampaň, aby se distancoval od předchozích vlád. A teď je v zajetí svého volebního vítězství.

Co to znamená pro slovenskou zahraniční politiku?

Fico nedělá zahraniční politiku, má jen tu vnitrostátní. Z hlediska Slovenské republiky je to poprvé, kdy nemáme zahraniční politiku, nebo máme nejšílenější zahraniční politiku, kterou jsme kdy měli. V roce 1995 byla podobná situace, když Vladimir Mečiar pochopil, že pokud chce vládnout, dostane se do konfliktu se západními partnery. Tehdy upřednostnil svou vládu nad tím, aby se Slovensko v prvním kole rozšiřování Evropské unie a NATO stalo jejich členem.

Teď jsme v podobné situaci, kdy máme lídra, který upřednostňuje svůj zájem vládnout na Slovensku před veřejným zájmem státu v zahraničí. Tato vláda nás dostává do konfliktu s klíčovými partnery, na kterých závisí prosperita i bezpečnost Slovenska. A to všechno kvůli tomu, že potřebuje mobilizovat svého voliče a ostatní je mu úplně jedno.

Poskytuje v současnosti Slovensko Ukrajině nějakou pomoc?

Poskytuje, respektive prodává. Za první dva roky války, kdy jsme měli jinou vládu, jsme Ukrajině dali darem vybavení za 760 milionů eur, které nám proplatil program Evropské unie Evropský mírový nástroj. Zároveň jsme jim hned za začátku války prodali houfnice Zuzana 2. Robert Fico zastavil to, co jsme dávali Ukrajině darem ze skladů Ozbrojených sil Slovenské republiky, takže protiletadlové raketové systémy S-300, stíhačky a munici.

Stoupl ale objem komerčních dodávek. Fico vyhrál volby s tím, že „už ani jeden náboj na Ukrajinu“. Paradox je, že tolik nábojů jako za Fica jsme ještě nikdy na Ukrajinu nedodávali. Na Slovensku se totiž vyrábí dělostřelecká munice ráže 155 mm, spolu s Francií a Finskem jsme jejich největšími výrobci. Před válkou jsme vyrobili přibližně 10 tisíc kusů nábojů ročně, v roce 2023 to bylo už 100 tisíc a letos by to mělo stoupnout na 350 tisíc vyrobených nábojů.

Fico to nezastavil a naopak po jeho nástupu přicházejí noví investoři, nezastavili ani výrobu Zuzan 2 nebo opravu vojenské techniky. Takže je to PR, protože Maďaři nedělají nic a nedodávají Ukrajině absolutně nic.

Vláda do roka padne

Jak na změny v zahraničním směřování reagují Slováci?

První cesta Roberta Fica do Moskvy loni v prosinci vyprovokovala vlnu protestů, které probíhají dodnes. Dynamika postupně klesá, konají se ale každé dva týdny ve 40 slovenských městech. V Bratislavě bylo nejvíc 40 tisíc lidí, v Košicích 15 tisíc.

Neobává se vláda, že tyto změny vyvolají reakci Evropské unie?

Fico není maďarský premiér Viktor Orbán, alespoň zatím ne. Dosud neproblematizoval ani jedno z důležitých rozhodnutí na úrovni Evropské rady, pokud jde o obranu nebo rozhodnutí týkající se evropské integrace nebo pomoci Ukrajině. Na klíčovém summitu EU 6. března, kde se rozhodovalo, jestli se uvolní peníze pro obranu, Orbán zablokoval část týkající se vojenské pomoci Ukrajině. Fico to neudělal.

Takže Orbán dělá reálnou antisystémovou až antievropskou politiku a Fico dělá jenom PR gesta, dělá divadlo, neproblematizuje reálná rozhodnutí. Jediné, co ho zajímá, je vnitrostátní politika, beztrestnost a zakrytí všech skandálů. Jsem přesvědčený, že tato vláda dlouho nevydrží, dávám jí maximálně rok.

Proč si to myslíte?

Už se to Ficovi skoro rozpadlo kvůli sporům v koalici, ve které je se Slovenskou národní stranou a s Hlasem – sociální demokracií. Říkám to ale hlavně proto, že teď začínají doléhat konsolidační opatření. Konsolidaci začala vláda, která se zformovala v říjnu 2023, řešit až koncem roku 2024. První řešili speciální prokuraturu a snížili tresty, proto se na Slovensku znova rozbíhají krádeže v hypermarketech a supermarketech, protože pokud ukradnete něco do 700 eur (v přepočtu přes 17 tisíc korun - pozn. red.), tak to v podstatě jenom vrátíte a nic se nestane. Tresty byly sníženy také v korupčních trestních činech. Až potom se začali věnovat veřejným financím.

Máme vysoký deficit veřejných financí, roste zahraniční dluh, máme zvýšené daně, v Evropské unie jsme země s jednou z nejvyšších inflací, máme transakční daň, a to bude čím dál tím víc doléhat na obyvatelstvo.

Souboj o těch 30 procent nerozhodnutých může Fico vyhrát na emocích, ale když lidé budou chodit do obchodů a začnou zjišťovat, že se jim zdražuje život a všechny služby, tak už je nepřesvědčí ani tím, kdyby jezdil každý druhý týden do Moskvy.

Preference Směru klesají a s konsolidačními opatřeními budou klesat dál. Dávám jim rok a Fico to sám zabalí, protože ví, že nemůže vyhrát další volby, pokud neodejde dřív. Pak si zas počká, až na novou vládu spadnout následky nepopulárních opatření, a pak se rozdají karty nanovo.

Nepředvídatelný postoj

Jak silná je opozice? Mohla by v případě předčasných voleb vyhrát?

Podle posledních průzkumů veřejného mínění by už měla opozice většinu. Jednoznačný lídr je strana Progresivní Slovensko, taková vzpoura mladého intelektuálního Slovenska a městského obyvatelstva, které se zaměřují na práva kulturních a sexuálních menšin. Problém je, jak dopadnou další strany.

Jak dlouho by nové vládě trvalo změnit nejen tu ekonomickou stránku, ale i obraz Slovenska v zahraničí?

Z různých evropských zemí máme indicie, že rozumějí situaci, která se může zase úplně změnit. Problém Slovenska je ale takový, že jsme nečitelní a v podstatě můžeme udělat cokoliv. Země se může klidně vydat cestou Polska, ale i cestou Maďarska. Polská pozice je taková, že bez ohledu na to, kdo je ve vládě, zůstává zahraniční politika neměnná, protože ji vnímají přes bezpečnostní zájmy země. Pak tu máme Orbána, který dělá rádoby proruskou politiku vůči Ukrajině.

Za předchozí vlády Eduarda Hegera, kdy jsem pro něj pracoval jako poradce pro Ukrajinu, byl Heger první lídr, který dal už dva týdny po začátku války vyargumentovanou pozici, proč je potřebné přijmout Ukrajinu do Evropské unie.

Slovensko bylo v roce 2022 čtvrtou zemí na světě v přepočtu na HDP, která pomáhala Ukrajině. Dvakrát jsme zlomili tabu v dodávkách zbraní, Slovensko bylo první, které dodalo Ukrajině těžkou bojovou techniku, systém S-300, podruhé jsme to zlomili se stíhačkami na začátku roku 2023. Heger měl dvě kola jednání se všemi evropskými lídry, kdy se rozhodovalo o udělení kandidátského statusu Ukrajině. Proto ho pak i Ursula von der Leyenová pozvala s sebou do Kyjeva. Takže Slovensko dokáže být spolehlivý partner.