Úřady na Fidži zabavily jachtu ruského oligarchy Kerimova. Požádaly je o to USA

Úřady na Fidži ve čtvrtek zabavily jachtu ruského oligarchy Sulejmana Kerimova v ceně 300 milionů dolarů (v přepočtu 6,9 miliardy korun). Učinily tak poté, co je o to požádaly Spojené státy, které na Rusko uvalily sankce za jeho invazi na Ukrajinu. S odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti to uvedla agentura Reuters.

