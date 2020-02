Filipíny potvrdily první oběť nového koronaviru mimo Čínu, nakaženo je již více než 14 tisíc lidí

Filipíny v neděli oznámily první úmrtí v důsledku nového koronaviru mimo Čínu. Obětí je podle filipínského ministerstva zdravotnictví 44letý muž pocházející z čínského města Wu-chan, odkud se nový virus šíří, jak uvedla agentura AP. Z Číny také během nedělní noci odstartovalo letadlo s pěticí Čechů, kteří požádali o evakuaci. Po přistání v Paříži je čeká přesun do Bruselu, kde přesednou na vládní speciál. Manila/Praha 7:10 2. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Číně se již novým koronavirem označovaným 2019-nCoV nakazilo více než 14 000 lidí a přes 300 lidí zemřelo | Foto: China Daily | Zdroj: Reuters

Kromě potvrzení úmrtí filipínského muže byla potvrzena také potvrzena nákaza u mužovy 38leté partnerky, která pochází rovaněž z Wu-chanu. Ta se v současnosti nachází v izolaci v nemocnici ve filipínském hlavním městě Manile. Podle agentury DPA oba přicestovali na Filipíny 21. ledna.

V Číně se již novým koronavirem označovaným 2019-nCoV, který mimo jiné vyvolává horečky či problémy s dýcháním, nakazilo více než 14 000 lidí a přes 300 lidí zemřelo. Mimo Čínu bylo podle agentury DPA zaznamenáno kolem 150 nakažených, až do neděle však nebylo hlášeno žádné úmrtí.

Epidemie infekce se již rozšířila do nejméně 25 zemí, které podnikají vlastní opatření proti dalšímu šíření nákazy a evakuují své občany z Číny.

Vládní speciál

Do České republiky by se také v neděli mělo vrátit pět Čechů, kteří kvůli šíření nového koronaviru požádali o evakuaci z Číny. Přibližně v 2.00 SEČ odletěli z Wu-chanu na palubě francouzského letadla do Evropy.

Podle ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) by Češi měli na území Francie dorazit během nedělního odpoledne. Následně by měli pokračovat do Bruselu, kde přesednou na český speciál, který pro ně vyslala česká vláda. „Po dohodě se slovenskou vládou jsme nabídli v českém speciálu z Bruselu také dvě místa pro slovenské občany,“ uvedl Petříček.

Češi právě odlétají z #Wuhan. Opouštějí uzavřenou oblast zasaženou koronavirem. Na území #Francie by měli dorazit v neděli odpoledne. Jejich cesta bude pokračovat do Bruselu, kde přesednou na speciál směr Praha. Velký dík za organizaci akce patří Francii a kolegům z @mzvcr. — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 2, 2020

Po příletu do Prahy si české občany vyzvedne pražská záchranná služba a odveze je do Nemocnice na Bulovce. Pro slovenské občany si přijedou lékaři ze Slovenska.

V Česku se nákaza dosud nepotvrdila. Ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a nepřijímá v Číně ani nové žádosti o víza. Čeští občané by podle diplomatů měli cestovat do Číny jen v nezbytně nutných případech. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) by měl na pondělním jednání vlády předložit návrh na zastavení všech přímých letů mezi Českem a Čínou.