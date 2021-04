Nejsilnější tajfun zaznamenaný v dubnu v Tichém oceánu. Kolem Filipín se žene Surigae

Oblastí východně od Filipín se žene superbouře Surigae, kterou místní nazývají Bising. Ačkoli pevninu nemá zasáhnout, bylo kvůli ní z pobřežních oblastí evakuováno 60 tisíc lidí. Agentura Reuters uvedla, že jde o nejsilnější tajfun zaznamenaný v dubnu v Tichém oceánu. Úřady upozornily na možnost záplav a sesuvů půdy. Manila 22:26 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oblastí východně od Filipín se žene bouře Surigae, kterou místní nazývají Bising. Pevninu zasáhnout nemá. | Foto: Michael Stuart Williams | Zdroj: Reuters

Filipínská meteorologická služba oznámila, že sílu tajfunu bude mít bouře i ve vzdálenosti 100 kilometrů od svého středu. Surigae je první superbouře sezony. Doprovází ji vítr o rychlosti 195 kilometrů za hodinu a pokrývá území v průměru 500 kilometrů.

Její síla podle Reuters ohlašuje zřejmě těžkou nadcházející sezonu tropických bouří. „Podle toho, co vidíme dosud, to bude co do aktivity bouří průměrná, možná nadprůměrná sezona,“ sdělil americký klimatolog Jeff Masters.

Podle vědců bouře, nazývané na různých kontinentech tajfuny, hurikány nebo cyklony sílí vlivem globálního oteplování.

„Pohání je teplota oceánů. Obecně ty bouře sílí a bude větší procento těch velmi silných,“ sdělila Anne-Claire Fontanová ze Světové meteorologické organizace (WMO).

Reuters píše, že teplejší atmosféra zadržuje víc vlhkosti, což znamená, že při vichřicích spadne více srážek.

Zejména v západní části Tichého oceánu panují vyšší teploty, než jsou ty globální, a to vytváří předpoklady pro superbouře. Vzniká jich v této oblasti víc než jinde, jejich sezona vrcholí mezi červencem a říjnem.

Filipíny každoročně zasáhne v průměru 20 tropických bouří. Loni byla nejsilnější ta s názvem Goni. Provázel ji vítr o rychlosti 310 kilometrů v hodině a o život přišlo 25 lidí.

Tchaj-wan si od Surigae slibuje velmi potřebný déšť, který pomůže řešit problémy se suchem. Očekává se ale, že bouře ostrov spíš mine.