'Silná víra mi pomohla zbavit se bolesti.' Filipínští radikálové se přibíjeli na kříž

Několik radikálních věřících se v pátek na Filipínách opět podrobilo letitému tradičnímu rituálu přibíjení na kříž. O Velkém pátku tak napodobovali poslední hodiny Ježíše Krista. Mnozí si také bičovali záda v naději, že tak smyjí své hříchy a zajistí uzdravení svých blízkých či úspěšnější život. Manila 14:37 30. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Několik radikálních věřících se v pátek na Filipínách opět podrobilo letitému tradičnímu rituálu přibíjení na kříž. | Foto: Romeo Ranoco | Zdroj: Reuters

Událost, které přihlížely tisíce lidí, včetně mnoha zahraničních turistů, se konala jako každý rok na předměstí města San Fernando, asi 90 minut jízdy od metropole Manily.

Na volném prostranství předměstí San Pedro Cutud se nechali přibít osm centimetrů dlouhými hřeby za ruce a nohy na kříž tři lidé, včetně jedné ženy.

Devětatřicetiletá María Juana Sazónová se nechala ukřižovat už po sedmé. „Je pro mě důležité, abych plnila svoje sliby, protože od chvíle, kdy jsem s tím začala, slyší Pán moje modlitby,“ řekla agentuře AFP.

Jedním z přibitých mužů byl 58letý Ruben Enaje. Krvavý rituál absolvoval údajně již 32 let a skončit chce až v šedesáti. Po tolika letech ho prý rány už nebolí.

„V minulosti jsem chodil domů zraněný a kulhal jsem u toho, ale letos se cítím tak skvěle,“ řekl agentuře Reuters. Podle něho jeho silná katolická víra mu pomohla zbavit se bolesti. „Mám pocit, že mi říká 'pokračuj, drž se',“ dodal Enaje s odkazem na Boha.

Na dalších místech se nechalo přibít dalších pět osob a řada mužů vysvlečených do půl těla se bičovala řemeny a bambusovými biči. Před nimi si turisté pořizovali selfie.

„To je to, co děláme, když se některý z členů rodiny dostane do nemocnice,“ řekl během sebemrskačského rituálu 25letý Norman Lapuot. K tomuto kroku se odhodlal již počtvrté. Je přesvědčen, že tím pomůže svému dědečkovi, aby se zotavil z mrtvice.

Tyto praktiky pokračují po celá desetiletí navzdory oficiálnímu nesouhlasu filipínské katolické církve. Její silný vliv ale v zemi s více než 80 miliony katolíků vede mnohé až k radikálnímu chápání víry.

