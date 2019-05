Filipínští voliči vybírají nové senátory i starosty. Favoritem je strana prezidenta Duterteho

Filipíny volí nové senátory, starosty a městská zastupitelstva. Jednoznačným favoritem voleb je vládnoucí strana Partiko Demokratiko Filipino současného prezidenta Rodriga Duterteho. Ten i nadále jako svou prioritu prosazuje tvrdý boj proti obchodu s drogami a také dílčí úpravy ve filipínské ústavě. Volby jsou také pokládány za referendum o prezidentství Duterteho. Manila 6:45 13. 5. 2019 (Aktualizováno: 9:10 13. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filipíny volí nové senátory, starosty a městská zastupitelstva. Jednoznačným favoritem voleb je vládnoucí strana Partiko Demokratiko Filipino současného prezidenta Rodriga Duterteho | Foto: Aaron Favila | Zdroj: ČTK/AP

Podle předvolebních průzkumů prezidentovi spojenci opozici výrazně porazí, napsala AP. Prezidentovi spojenci chtějí získat převahu v Senátu, zatímco odpůrci hlavy státu se snaží zachovat systém brzd a protivah, tedy zamezit přílišné koncentraci moci, a obávají se možného vzestupu diktatury.

K volbám se registrovalo 62 milionů Filipínců. Budou vybírat ze 43 500 kandidátů do poloviny 24členného Senátu, do celé Sněmovny reprezentantů, která má bezmála 300 poslanců, a do místní samosprávy.

Klíčový bude zápas o 12 křesel Senátu, který chce Duterte zaplnit svými příznivci, aby mohl snáze prosazovat svou agendu, v níž figuruje například znovuzavedení trestu smrti, snížení věku trestní odpovědnosti či revize ústavy z roku 1987.

Nevyzpytatelnost

Opozice považuje Senát za poslední záruku zachování systému brzd a protivah. Ve Sněmovně reprezentantů měli dosud sympatizanti prezidenta, který byl zvolen před třemi lety, jistou převahu. Opoziční senátoři minulý rok blokovali zákony, u kterých se obávali, že by mohly porušovat občanské svobody.

Spojené státy, Evropská unie a další země kritizují Duterteho kvůli jeho tažení proti drogám, které si podle agentury AP vyžádalo od července 2016 už 5200 obětí, zejména v chudinských městských oblastech. Nacionalisté mu zase vyčítají přílišnou vstřícnost k Číně na úkor územních nároků Filipín v Jihočínském moři.

Duterte se sice v zahraniční politice nejdříve odklonil od Spojených států a vydal se do čínské náruče. Později ale udělal několik výrazných kroků zpět z čínského obětí.

Nevyzpytatelnost filipínského prezidenta ale voličům nevadí a Rodrigo Duterte zůstává nejpopulárnějším politikem v zemi.

Osobnost rozhoduje

„Ve filipínských volbách zpravidla rozhodují spíše osobnosti než volební programy jednotlivých stran. Podpora prezidenta je tedy nesmírně důležitá,“ cituje zpravodajský server Hlas Ameriky politoložku Marii Elu Atienzaovou z Filipínské univerzity.

Kandidáti spojení se zavedenými politiky mívají také více peněz na kampaň a jsou více vidět v médiích, uvedl Renato Reyes z Nového vlasteneckého spojenectví, které sdružuje filipínské levicové organizace. „Pro jiné kandidáty, zvlášť ty, kteří jsou kritičtí k establishmentu, je to opravdu složitý boj,“ dodal.

Média si všímají toho, že současný prezident si vychovává své politické nástupce, protože jeho syn i dcera kandidují do městské samosprávy v jednom z volebních obvodů na jihu země. Definitivní výsledky voleb oznámí úřady koncem tohoto týdne.