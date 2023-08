Lidé si mohou zvyknout na zločiny páchané na Ukrajině. To je nebezpečné, říká filozof Němec

Na tom, že by měl být ruský prezident Putin za své činy potrestán, se shodne většinová západní civilizace. Otázkou ale zůstává, zda a jak lze potrestat někoho za tak brutální zločiny, které za sebou Putin má. „Nejvyšší trest, který znají naše mezinárodní soudy, je doživotí. V tomto případě nelze sáhnout k trestu smrti, který by se možná mnohým zdál adekvátnější, protože ty zločiny jsou skutečně do nebe volající,“ říká filozof Václav Němec.

