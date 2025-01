Finanční podpora americké vlády opět proudí. Rozpočtová kancelář odvolala kontroverzní stopku

Bílý dům přitom během středy avizoval, že bude nařízení hájit u soudu, když jej v úterý zablokovala federální soudkyně. Krok Trumpova týmu spustil žaloby od aktivistů i činitelů Demokratické strany a soudy se plánovaly věcí dál zabývat. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová podle agentury Reuters uvedla, že vše, co Trumpova administrativa dělá, je „v mezích zákona“.

Krátce na to ale reportéři začali sdílet nový pokyn rozpočtového úřadu prezidentské kanceláře, který uvádí, že pondělní „memorandum“ je odvolané. Deník The New York Times připomíná, že tomu předcházel úterní brífink Leavittové, která „měla problém odpovídat na základní otázky ohledně toho, jak má zmrazení financování fungovat a kdo bude zasažený“.

Dočasný šéf rozpočtového úřadu Matthew Vaeth v původním nařízení ohlásil od úterního odpoledne povinnost všech federálních agentur „dočasně pozastavit veškeré aktivity spojené se závazky či vyplácením veškeré federální finanční podpory“. Opatření zdůvodňoval snahou zajistit naplňování Trumpových exekutivních nařízení, jasně však neuvedl, co všechno pod nové omezení spadá.

To vyvolalo řadu naléhavých otázek, neboť federální vláda vyplácí ročně stovky miliard dolarů v různých formách podpory - od pomoci obětem živelních pohrom až po půjčky malým podnikům. Dopady intervence Bílého domu nejsou zcela jasné, agentura Reuters nicméně napsala, že rozdmýchala chaos napříč státní sférou.