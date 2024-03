Fingerland: Výroky o ‚bílé vlajce‘? Papež mluví jménem globálního Jihu, kde Rusko není říší zla

„Očekávat od Ukrajiny, že vyvěsí ,bílý prapor‘ s tím, že se vzdává, by bylo zvláštní. Možná že měl papež František na mysli něco jiného,“ uvažuje komentátor a publicista Jan Fingerland v Osobnosti Plus. Připomíná, že zatím známe opravdu jen útržek neodvysílaného rozhovoru pro švýcarskou televizi, kde se papeže ptali na jeho postoj k debatě, kde by se podle jedněch Ukrajina měla vzdát, podle druhých by „bílá vlajka“ ruský útok jen legitimizovala. Praha 14:14 15. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Fingerland | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Podcast Vinohradská 12

A je potřeba dodat, že termín „bílá vlajka“ použil v otázce moderátor. „Útržek rozhovoru říká, že ukrajinské vedení má myslet na lidi a nemá vést válku s ohledem na všechny, kteří ještě padnou, pokud by dál pokračovala.“

„Celé je to podloženo papežovou představou, že válka skončí, když budou chtít Ukrajinci, a že to stačí. Ale to rozhodně není pravda. Když byli mnozí z nás v rozpacích z toho, co papež říká, asi se nám zdálo, že mluvíme o trochu jiné válce, že jsou ta fakta trochu jinak naskládána, případně že to jsou dokonce jiná fakta,“ uvažuje komentátor.

Postavení papeže je pak podle Fingerlanda potřeba uvést do kontextu. „Protože papežové byli po staletí státníci nebo politici v čele různých útvarů a také vedli vlastní politiku. Často měli vlastní vojáky, takže také přemýšleli jako státníci a vojevůdci.“

„V posledních mnoha generacích už papežové ale stojí v čele ministátečku, který kdyby někdo chtěl, dobude během pár hodin. Změnilo se i jejich myšlení, kdy mají odtažitější vztah k používání síly, a to dokonce i ve prospěch pozitivních hodnot, jako jsou národní svobody apod.,“ upozorňuje Fingerland.

„Papežové se teď stylizují do role těch, kteří mohou přijít a z titulu morální autority říct, že po dvou letech války je čas skončit. Jako někdo, kdo není součástí ,hry‘,“ dodává.

„Když budu chvíli ne ďáblův advokát, ale ten papežův, tak až jednou ten čas nastane a bude potřeba válku uzavřít, třeba bude potřeba i ,takových papežů Františků‘, možná se bude ,hodit‘ jako prostředník Viktor Orbán a další,“ doplňuje dále komentátor s tím, že takový čas ještě nenastal.

Použití síly je špatně vždy?

„Papež František se asi domnívá, že používat sílu je vždy špatně – a protože to není politik s vlastními vojáky, tak už tak trochu může žít ,na tom obláčku‘ a hovořit jako jakási morální autorita,“ myslí si Fingerland.

Podle komentátora by ani v takovém případě neměl zapomínat, že agresorem není Ukrajina, ale Rusko. „V ideálním případě by si představoval, že papež řekne: ,Rusko je agresor, ale možná že je čas válku uzavřít.‘ Protože ne každá válka dopadne tak, jak bychom si přáli nebo jak si myslíme, že dopadnout má.“

„Ale nejvíc morální by mi připadalo říct, že se někdy prostě musí bojovat, někdy se musí umírat, někdy se musí zabíjet – přestože by to pro papeže bylo hodně těžké, tak to tak ale ve skutečnosti je,“ hodnotí.

Jan Fingerland, který nedávno získal prestižní novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky, také připomíná, že papež František je Jihoameričan, takže svět vidí jiným pohledem. „On přichází s jinými zážitky a mluví jménem takzvaného globálního Jihu. Pokud si chcete zkazit náladu, podívejte se, co se na sociálních sítích píše o válce na Ukrajině v Africe, Asii nebo Latinské Americe.“

„Oni Rusko nevidí jako říši zla, která se rozhodla dobýt území cizího státu. Vnímají ho jako pozitivní zemi, která jim v 60. letech dodávala traktory. Teď jen čelí arogantním Spojeným státům a západní kolonialistické Evropě,“ vysvětluje Fingerland.

„Ve své mentální mapě si Rusko obsadili do úplně jiné úlohy. A papež František mluví i za ně. A je paradoxní, že papež je v celé řadě otázek ještě mnohem víc nalevo než křesťané globálního Jihu. Ti jsou mnohem konzervativnější než František v dalších otázkách,“ upozorňuje Fingerland.

„František se dostal do konfliktu už s celou řadou katolíků mimo Evropu, protože je příliš progresivní. Naposledy v otázce žehnání stejnopohlavním párům. Stejně se ale projevuje i v nekatolickém světě – viděl jsem, jak jsou egyptští koptští duchovní velice rozladěni tím, že církev, ke které mají relativně blízko, dělá něco, co je proti jejich přesvědčení,“ popisuje dále.

Výrok o „bílé vlajce“ pak podle komentátora nejvíc ubližuje Ukrajincům. „Všichni víme, že současný svět je rozdělený – vidíme jasné dělítko mezi Západem, Jihem a Východem. Když se podíváme na další světové konflikty, najdete v těch dvou sloupcích na jedné straně Spojené státy a některé západní země, v tom druhém stojí proti nim stejní aktéři: Rusko, Čína, Írán, Severní Korea a další.“

„Takže to může znamenat, že si někdo v Nigérii nebo Uruguayi klidně může myslet, že Rusko je země, která bojuje proti západnímu kolonialismu,“ uzavírá Jan Fingerland.

