Kyjevané nechtějí žít ve strachu a omezovat se, popisuje regionální šéf z Člověka v tísni Drbohlav

„Nejhorší ale byly příběhy uprchlíků z Mariupolu. Dvě noci jsem pak nespal. Člověku se neustále vybavuje, co mu ti lidé říkali. A zažít to, to je ještě mnohem horší,“ popisuje Drbohlav.