Finsko je nejchudší ze severských zemí. Konzervativci vyhráli i kvůli slibům o šetření, hodnotí zpravodaj

Sociální demokraté dosavadní finské premiérky Sanny Marinové neobhájili vítězství a ve volbách skončili až třetí. Přestože jsou mezi prvními třemi stranami jen nepatrné rozdíly, jako první dostane šanci k sestavení vlády lídr konzervativní Národní koaliční strany Petteri Orpo. Interview Plus Helsinky 23:11 4. dubna 2023

Na druhém místě se před dosavadní vládní stranou ve volbách umístila strana Běžní Finové, označovaná za nacionalistickou a populistickou. Podle zvláštního zpravodaje Českého rozhlasu ve Finsku Jakuba Luckého byl výsledek voleb vcelku očekávatelný.

„Ve Finsku je klasika, že strana, která předtím byla ve vládě a měla premiéra, v následujících volbách spíš prohraje. Zároveň strana Běžní Finové je jednou ze silnějších stran už od roku 2011, kdy se poprvé dostala do parlamentu,“ říká Lucký.

Volební kampaň se točila především okolo vnitřních finských témat a zahraniční politika zůstávala stranou, a to i přesto, že strana Běžní Finové chce z dlouhodobého hlediska vystoupit z Evropské unie. Podle nejpravděpodobnější varianty by přitom právě Běžní Finové měli utvořit vládu s Národní koalicí.

„To by naznačovalo, že tato vláda nebude úplně proevropská. Na druhou stranu Národní koalice je docela proevropská, takže si myslím, že dojde k určitému zamrznutí v evropských vztazích a že se nebudou prohlubovat tak jako za Sanny Marinové. Běžní Finové sami ve volební kampani uznali, že na vystoupení z Evropské unie teď není ten správný čas. I když budou ve vládě, nechtějí vystoupení prosazovat,“ komentuje Lucký.

Druhým zásadním tématem zahraniční politiky je ve Finsku podpora Ukrajiny po ruské invazi. Politické strany, které by chtěly podporu Ukrajině omezit, však získaly marginální podporu.

Ekonomika jako hlavní téma

Hlavní téma, okolo kterého se točila celá kampaň, byla ekonomická situace ve Finsku.

„Finská ekonomika není úplně v nejlepším stavu. Představujeme si, že skandinávské státy jsou bohaté, ale Finsko je z nich nejchudší a potýká se občas s finančními potížemi, přestože nejsou nijak dramatické. Pandemie covidu to ještě posílila. Petteri Orpo řekl, že Národní koalice jako pravicová strana bude chtít šetřit a dát ekonomiku do pořádku. To byl, myslím, klíčový bod, který mu pomohl vyhrát,“ vysvětluje Lucký.

Přestože v rámci své konzervativní politiky chce Petteri Orpo programově prosazovat malý stát, nízké daně a omezení některých sociálních výhod, orientuje se i na podporu Evropské unie a zelené politiky. Orpo chce podle svých slov dodržet závazek, který schválila současná vláda, tedy bezemisní Finsko do roku 2035.

„Národní koalice chápe, že klimatická změna existuje a že je potřeba s ní bojovat. Vidí to ale především jako ekonomickou příležitost,“ popisuje strategii strany Lucký.

Klidný Petteri Orpo, populární Sanna Marin

O Petteri Orpovi, který má v současnosti velkou šanci stát se premiérem, se mluví jako o veteránovi finské politiky, který je velice klidný a neprojevuje své emoce.

„V neděli jsme viděli, že v momentě, kdy bylo jasné, že jeho strana zvítězí, u něho nějaké emoce vidět byly. Ale není to přece jen žádná takříkajíc divočina,“ shrnuje Lucký.

Naopak dosavadní premiérka Sanna Marinová je spojovaná s loňskou kauzou, kdy byla zachycená na videu, jak tančí a popíjí s přáteli.

„Ve Finsku panuje taková schizofrenní situace, protože Finové si uvědomují, že politici jsou taky lidé, že mají například nárok na rodičovskou dovolenou. Můžeme připomenout ministra obrany, který šel na několik měsíců na rodičovskou, aby strávil čas s dětmi. Sanna Marinová chodí na party, což lidé dělají, a není to něco, co by nepříslušelo dělat politikům, alespoň v soukromí. V tomto smyslu je vidět určitá schizofrenie. Politici takové věci mohou dělat, ale zároveň od nich chceme nějakou důstojnost, že by to nemělo být tolik vidět,“ popisuje Lucký.

Petteri Orpo podle něj vyhrál spíše díky svému klidu a opakování, že je potřeba řešit určité problémy. I přes loňskou kauzu je totiž popularita premiérky Marinové stále vysoká. Podle preferenčních hlasů, které Finové ve volbách rozdávali, se umístila na druhém místě právě Marinová, a to hned za šéfkou strany Běžní Finové Riikkou Purrovou.

„Petteri Orpo není dokonce ani třetí, je možná někde v první desítce. Sanna Marinová je sama o sobě populárnější, a dokonce si myslím, že svojí osobní popularitou táhne sociální demokracii,“ dodává Lucký.

