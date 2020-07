Finové v tichosti odstranili z vlajek letectva svastiku. Používali ji téměř sto let

Prezidentka Čaputová: Demokracie nefunguje na autopilota. Pokud budou lidé pasivní, může zlo zvítězit

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová mluvila v rozhovoru pro Český rozhlas Plus také o Miladě Horákové: „Byla to žena odvahy, žena činu. Byl to člověk, který byl nesmírně věrný hodnotám.“