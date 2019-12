Finskou vládu povede nejmladší premiérka v historii země, její koaliční partnerky budou také samé ženy

Vládní Sociálnědemokratická strana Finska v neděli zvolila kandidátkou na premiérku ministryni dopravy a komunikací Sannu Marinovou (34). Ta se v případě potvrzení ve funkci stane současnou nejmladší premiérkou ve světě, nejmladší osobou ve funkci finského premiéra a také třetí ženou v tomto úřadě. Helsinky/Praha 23:15 9. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pravděpodobná příští finská premiérka Sanna Marinová | Zdroj: Reuters

Ve funkci premiéra by měla Marinová vystřídat Anttiho Rinna, který odstoupil minulé úterý poté, co se jeho vláda dostala pod tlak v souvislosti s dvoutýdenní stávkou poštovních úředníků, která se rozšířila i do letectví a dalších odvětví. Postup sociálních demokratů při řešení tohoto problému kritizoval koaliční parter, liberální strana Finský střed s tím, že v premiéra ztratil důvěru.

Finskou vládní koalici nyní pravděpodobně povede pět převážně mladých žen, které stojí v čele koaličních stran: kromě Marinové je to Li Anderssonová (32) z Levicového svazu, Maria Ohisalová (34) ze Zeleného svazu, Anna-Maja Henrikssonová (55) ze Švédské lidové strany a Katri Kulmnuniová (32) z Finského středu.

Nejmladší šéfka vlády na světě

Letos v únoru Marinová, která byla místopředsedkyní sociálních demokratů od roku 2014, na nějaký čas převzala vedení strany, když Rinne dva měsíce před volbami zveřejnil, že trpí vážným srdečním onemocněním. Nakonec se ale po pár týdnech do kampaně vrátil.

V koaliční vládě, vytvořené sedm týdnů po dubnových parlamentních volbách, které sociální demokraté těsně vyhráli, se Marinová stala ministryní dopravy a komunikací.

Pravděpodobná příští premiérka Marinová se narodila 16. listopadu 1985 v Helsinkách v rodině osob stejného pohlaví. Po studiu managementu na Univerzitě v Tampere ji v roce 2012 zvolili do rady města Tampere. Do finského parlamentu ji zvolili v roce 2015. Marinová není vdaná, má dítě se svým dlouholetým partnerem Markusem Räikkönenem.

Ve svých 34 letech se Marinová nejspíš stane současným nejmladším šéfem vlády na světě před pětatřicetiletým Oleksijem Hončarukem, který je premiérem Ukrajiny od letošního srpna. Pokud bude Marinová potvrzena ve funkci, stane se také jedenáctou úřadující premiérkou ve světě. Ženu v čele vlády má v současnosti Bangladéš, Norsko, Namibie, Srbsko, Nový Zéland, Island, Barbados, Rakousko, Dánsko a Belgie.