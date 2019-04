Finsko se chystá na vyrovnané parlamentní volby. Nejvíce posílila protiimigrační Strana Finů

Finské nedělní parlamentní volby by mohly skončit neobvykle vyrovnaně. Vyplývá to z posledního průzkumu finské veřejnoprávní televize Yle, podle kterého by ani jedna z politických strana neměla nezískat přes 20 procent hlasů. Takový výsledek přitom země za dobu své existence nezažila.

Helsinki 8:59 12. dubna 2019