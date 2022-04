Finsko a Švédsko v létě vstoupí do NATO, píše deník The Times. Přiměl je k tomu vliv ruské agrese

Finsko a Švédsko se pod vlivem ruské agrese proti Ukrajině chystají již v létě vstoupit do NATO, píše britský list The Times s odvoláním na americké zdroje. Podle nich ruský prezident Vladimir Putin v tomto smyslu spáchal „velkou strategickou chybu“, pokud přímým důsledkem ruské invaze bude rozšíření aliance z 30 na 32 členských států. Putin „speciální vojenskou operaci“ na Ukrajině odůvodňoval mimo jiné snahou zabránit rozšíření NATO. Londýn 2:59 11. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finská přihláška do NATO je očekávána v červnu, Švédsko by mělo následovat, napsal deník | Foto: Adrien Courant | Zdroj: ČTK/AP

Finská přihláška do NATO je očekávána v červnu, Švédsko by mělo následovat, napsal deník.

Pokud se tyto plány uskuteční, Finsko se z členů NATO stane zemí s nejdelší společnou hranicí s Ruskem o délce 1340 kilometrů, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Dodala, že jak Finsko, tak Švédsko také mají dlouhé pobřeží a mnoho ostrovů v Baltském moři.

Švédsko více než 200 let nebylo součástí žádné vojenské aliance a Finsko po celou studenou válku přísně dodržovalo neutralitu přátelskou vůči Sovětskému svazu.

Pod vlivem ruské agrese se veřejné mínění v obou zemích prudce přiklonilo ke vstupu do NATO, dodala BBC.

Připomněla, že švédské noviny Aftonbladet minulý týden také psaly o tom, že Švédsko by mohlo svou přihlášku ke vstupu do NATO podat v polovině června a již koncem tohoto měsíce by ji mohli schválit členové aliance na summitu v Madridu. Podle listu chtějí Finsko a Švédsko do NATO vstoupit současně a těsně koordinují své kroky.