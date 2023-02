Schválení vstupu Finska a Švédska do NATO? Možná až v druhé polovině března, vzkázal Orbánům poradce

Šéf kanceláře maďarského premiéra Viktora Orbána v sobotu naznačil možné další zpoždění schválení vstupu Finska a Švédska do NATO. Hlasování by se podle něj mohlo uskutečnit až v druhé polovině března, informovala agentura Reuters. Maďarský parlament má nadcházející týden začít debatovat o ratifikaci vstupu dvou severských zemí do aliance. Budapešť 17:38 25. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán | Foto: Marton Monus | Zdroj: Reuters

Finsko a Švédsko podaly žádost o přistoupení k Severoatlantické alianci společně loni v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, která změnila dlouhodobé postoje tamních vlád i obyvatel k otázce členství v NATO.

Vstup dvojice severských států musí ratifikovat všichni současní členové. Ve 28 případech se tomu tak už stalo. Zbývá jen Maďarsko, které se snaží s Ruskem nadále udržovat dobré vztahy a odmítá posílání zbraní pro Ukrajinu přes své území, a hlavně Turecko.

Orbán v pátek vyjádřil obavy ohledně členství Švédska a Finska v NATO. Kromě jiných výtek obvinil obě země z šíření „naprostých lží“ o zdraví demokracie a právního státu v Maďarsku. Podle Orbána je zapotřebí dalších rozhovorů mezi parlamentními skupinami, než budou zákonodárci hlasovat o vstupu obou zemí do NATO.

Zvýšení daní za dva dny

Legislativní program zveřejněný na internetových stránkách parlamentu ukázal, že konečné hlasování o ratifikaci vstupu Finska a Švédska do NATO by se mohlo uskutečnit v týdnu od 6. března. V sobotu však Orbánův poradce Gergely Gulyás uvedl, že by mohlo být zapotřebí ještě více času.

„Parlament to zařadí na pořad jednání v pondělí a příští týden začne projednávat legislativu,“ řekl Gulyás na tiskové konferenci. „Na základě maďarského postupu trvá přijímání legislativy asi čtyři týdny, takže z toho vyplývá, že parlament o tom může hlasovat někdy v druhé polovině března, v týdnu od 21. března,“ dodal. Loni v červenci Orbánovi zákonodárci prosadili legislativu upravující zvýšení daní pro malé podniky za pouhé dva dny, podotkl Reuters.