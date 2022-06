Turecko podle Helsinek souhlasí se vstupem Švédska a Finska do NATO. Podepsali memorandum

Finský prezident Sauli Niinistö podle agentury Reuters řekl, že Turecko souhlasilo se vstupem Finska a Švédska do Severoatlantické aliance (NATO). Průlom na madridském summitu aliance podle Niinistöa přišel poté, co tato trojice zemí podepsala společné memorandum, které řeší obavy Turecka ze vstupu obou skandinávských zemí do Severoatlantické aliance.

Madrid 20:45 28. 6. 2022 (Aktualizováno: 21:04 28. 6. 2022)