Finsko volí prezidenta. Do druhého kola postoupili expremiér Stubb a exministr Haavisto

Finland, presidential election (first round):



100% counted



Stubb and Haavisto proceed to second round run-off 11 February.



Stubb (Kok.-EPP): 27%

Haavisto (*-G/EFA): 26%

Halla-aho (PS-ECR): 19%

Rehn (*-RE): 15%

Andersson (Vas.-LEFT): 5%

Urpilainen (SDP-S&D): 4%

