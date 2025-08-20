‚Flagrantní útok.‘ Trumpova administrativa uvalila nové sankce na pracovníky mezinárodního soudu
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve středu uvalila sankce na dva soudce a dva prokurátory Mezinárodního trestního soudu. Podle agentury Reuters jde o odvetu za to, že tento tribunál vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a také, že v minulosti rozhodl o zahájení vyšetřování údajných válečných zločinů amerických vojáků v Afghánistánu. Soud to označil za flagrantní útok na nezávislost instituce.
Sankce pro osoby na sankčním seznamu znamenají zmrazení aktiv v USA a odříznutí od amerického finančního systému. Netanjahuova kancelář americký krok uvítala.
Mezinárodní trestní soud uvedl, že bude nadále pracovat podle svého mandátu a nepodlehne tlaku ani vyhrožování. Nové sankce odsoudila také francouzská diplomacie s tím že „odporují principu nezávislého soudnictví“.
‚Nelegitimní a ostudné‘. Spojené státy uvalují sankce na zpravodajku OSN pro lidská práva v Palestině
Číst článek
„Tyto sankce jsou flagrantním útokem na nezávislost nestranné soudní instituce, která působí na základě mandátu od 125 smluvních států ze všech regionů,“ sdělil Mezinárodní trestní soud v reakci. Označil je také za urážku řádu založeného na pravidlech a především milionů nevinných obětí po celém světě.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v prohlášení označil Mezinárodní trestní soud za hrozbu pro národní bezpečnost. Na sankčním seznamu amerického ministerstva financí jsou nově soudci Nicolas Yann Guillou z Francie a Nazhat Shameem Khanová z Fidži a prokurátoři Mame Mandiaye Niang ze Senegalu a Kimberly Prostová z Kanady.
Všichni jmenovaní pracovali na případech, které se týkají Izraele a Spojených států. Jedná se o již druhou sérii sankcí méně než tři měsíce poté, co Trumpova administrativa učinila bezprecedentní krok a uvalila sankce na čtyři soudce Mezinárodního trestního soudu.
Izraelská armáda zahájila plánovaný útok na město Gaza. Tel Aviv kvůli ofenzivě povolal 60 000 záložníků
Číst článek
Podle Reuters rozhodnutí Washingtonu pravděpodobně ztíží fungování soudu a kanceláře prokurátora při řešení významných případů, včetně obvinění z válečných zločinů proti Rusku v souvislosti s jeho invazí na Ukrajinu.
Soudci Mezinárodního trestního soudu také loni v listopadu schválili vydání zatykačů na Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Gallanta a někdejšího vůdce palestinského teroristického hnutí Hamás Muhammada Dífa za údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti během konfliktu v Pásmu Gazy.
Spojené státy ani Izrael nepatří mezi 125 smluvních států soudu a jeho jurisdikci neuznávají.