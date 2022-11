,Učitelé se bojí mluvit o LGBT.‘ Část Američanů se obává vzrůstajícího útlaku sexuálních menšin

Někteří Američané se kvůli letošnímu zrušení federální ochrany práva na interrupce bojí, že v ohrožení jsou teď práva sexuálních menšin. Během letošní volební kampaně se proti nim vymezila řada republikánských kandidátů. V Texasu si republikáni dali do programu tvrzení, že homosexualita je nenormální volba životního stylu. Stranu i jinde v zemi inspiruje novinka z Floridy – Zákon o právech rodičů, ale LGBT komunita pro ni má úplně jiné označení. Od zpravodaje z místa Miami/Melbourne (Florida) 12:49 6. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 6. března vypukly na Floridě protesty. Několik desítek lidí pochodovalo floridským městem Fort Myers a demonstrovalo proti podepsání tzv. Don´t Say Gay zákona. | Foto: Andrew West | Zdroj: Reuters/USA TODAY NETWORK

Zákon přikazující mlčet o sexuálních menšinách – tak mu přezdívá i Alberto Cairo. Žije v Miami a je otcem transgender syna. Podle Alberta jde o zákon přijatý pod falešnou záminkou toho, aby učitelé ve školách nemluvili s příliš malými dětmi o záležitostech sexu.

„S tím já souhlasím. Ale ono se tohle vůbec neděje, o sexu nikdo nemluví. Co chtějí republikáni ve skutečnosti zakázat, je to, aby učitelé mluvili o tom, že existují rodiny gayů nebo transgender lidí. Na tom není nic nevhodného, přesto to zakazují. A to je nebezpečné. Navozuje to totiž myšlenku, že být gay je něco nenormálního a že normální je být heterosexuál. To je skutečný účel tohoto zákona. Vytváří to předsudky vůči lidem, kteří jsou našimi sousedy, přáteli nebo členy rodiny. Rozhodně je to nebezpečné,“ vysvětluje Cairo.

„Ten zákon dostává různá hanlivá označení, ale v zásadě řeší dvě věci. Za prvé – zajišťuje, aby rodiče měli slovo. Dosud se mohla škola dohodnout se studentem, jaké jméno a zájmeno si přeje používat, jaké záchody a šatny používat a s jakým pohlavím spát na pokoji při výletech. Rodiče z toho byli vynechaní. A to taky ten zákon mění,“ odmítá kritiku Tina Descovichová, spoluzakladatelka organizace Matky za svobodu, jejíž národní centrála sídlí ve floridském městě Melbourne.

Právě její organizace se na tvorbě tohoto zákona loni podílela. Descovichová pokračuje:

„A za druhé – chrání děti od pěti do sedmi let, aby se neučily o genderové ideologii. Tedy aby učitel nemohl učit pětileté dítě, že může být chlapcem, dívkou, obojím, nebo si pohlaví měnit. To se děje denně.“

Tina Descovichová z organizace Matky za svobodu, která je oficiálně nadstranická, ale má silné politické, finanční i mediální vazby na republikány. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Alberto Cairo tohle popírá a mluví o tom, že snaha potírat práva sexuálních menšin je sladěnou a dost dobře financovanou iniciativou extremistických pravicových skupin. A zmiňuje podle něj klíčový detail republikány na Floridě nově přijatého zákona.

„Je tam taky ustanovení, že se o záležitostech genderu nesmí nevhodným způsobem mluvit ani ve vyšších ročnících, tedy třeba před teenagery. Potíž je v tom, že stát vůbec nedefinoval, co podle něj je, nebo není vhodný způsob, jak o tom mluvit. Proč to nedefinoval? To je docela zřejmé – chtějí učitelům bránit, aby otevřeně mluvili o lidech ze sexuálních menšin, protože by jim hrozily soudní spory ze strany některých rodičů. Takže učitelé se bojí mluvit o LGBT lidech, o tom, že jejich rodiny jsou normální jako jakékoli jiné. Tak to na nás dopadá,“ líčí Cairo.

Descovichová z organizace Matky za svobodu tvrdí, že to znepokojuje i ji.

„Problém je, že to způsobují sami učitelé. Pokud o tom nemluví se sedmnáctiletými dětmi, dělají to ze své vůle a sami takové prostředí vytvářejí. Neexistuje žádný zákon, podle kterého by o tom nesměli mluvit. Je to jejich volba. Nevím, proč to dělají. A můžete si projít naše lokální střední školy: najdete tam spoustu LGBTQ studentských klubů, učitelé se podílejí na jejich chodu – takže je to naprostý nesmysl,“ reaguje.

Organizace Matky za svobodu je oficiálně nadstranická, ale má silné politické, finanční i mediální vazby na republikány.

Otec transgender syna Alberto Cairo z Miami se obává i toho, že snaha potlačovat práva sexuálních menšin se teď šíří po celé zemi:

„Mám přátelé, kteří jsou gayové a díky rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2015 se mohli nechat oddat. Takže se samozřejmě bojím, že se právo na manželství stejnopohlavních párů a další práva sexuálních menšin stanou terčem, že po nich půjdou. Ale dá se s tím bojovat. Hodně lidí už naštvali rozhodnutím o interrupcích. Myslím, že se to nějak projeví teď u voleb. Pokud budou na systém až moc tlačit, přijde odezva. To ale neznamená, že to neudělají.“

Někteří republikáni v Kongresu se spolu s demokraty nedávno postavili za myšlenku federální ochrany manželství stejnopohlavních párů.

Jiná skupina republikánů ve sněmovně, kterou má tato strana velkou šanci po volbách ovládnout, navrhla federální obdobu floridského zákona na ochranu práv rodičů, podle kritiků ve skutečnosti na umlčování sexuálních menšin.