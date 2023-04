Amerikanista: Ženy z Floridy a okolních států si cestu k potratům najdou. Problém to bude u nejchudších

Floridští zákonodárci schválili zákaz potratů po šestém týdnu těhotenství. Podle republikánského guvernéra Rona DeSantise přijatý zákon podporuje rodinu. Doposud se ale do země sjížděly kvůli interrupcím ženy z okolních států. „Zákon zamíchá karty. Bude to velký boj, který se jen na Floridě týká zhruba čtyř milionů žen v produktivním věku,“ říká amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Rozhovor Praha 19:15 14. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lednové protesty proti zákonům omezujícím potraty na Floridě | Zdroj: Profimedia

Florida byla doposud státem, který měl potratová pravidla méně striktní než okolní státy, ženy se tam mnohdy vydávaly jen za účelem interrupce. Kam budou takové ženy jezdit teď? Jaký stát s volnějšími pravidly je nejbližší?

Na podzim 2021 si Texas prosadil dost striktní zákon. Postupně k povoleným potratům pouze do šesti týdnů těhotenství přešly i okolní státy, jako Mississippi nebo Alabama. Několik tisíců žen pak skutečně začalo cestovat na Floridu.

Platil tam, a bude platit navzdory včerejšímu hlasování, patnáctitýdenní limit. Bude to tak, dokud tamní nejvyšší soud nerozhodne v procesu o stávajícím zákonu. Pokud soud v tomto procesu potvrdí patnáctitýdenní lhůtu, tak okamžitě po rozsudku začne platit zákon nový, který byl schválený ve čtvrtek.

V tu chvíli se ženy z Floridy i ostatních států budou muset vydávat jinam. Nejblíž to mají do Georgie. Z Alabamy pak do severní a jižní Karolíny. Ale v jižní Karolíně se poslední měsíce odehrává docela zajímavý souboj o to, jakým způsobem interrupce omezit. Dnes tam jsou povolené do 22. týdne těhotenství, což je poměrně dost liberální.

Pro ženy, které jsou v Oklahomě nebo Texasu, bude bohužel asi nejbližší Chicago ve státě Illinois. Samozřejmě ale jen pro ty, co si to budou moct finančně dovolit. To je právě věc, která v jižanských státech bohužel nejvíc zasahuje chudé ženy, které nejčastěji nemají peníze na ochranu. Zdravotní péče ve Spojných státech není levná a dostupná. Na chudé ženy to dopadne nejvíc, a nebudou mít peníze na to jet do jižní nebo severní Karolíny, natož do Chicaga.

Zákon, který zamíchá karty

Myslíte si, že se kvůli větším vzdálenostem sníží počet žen, které budou kvůli potratům cestovat do jiných států?

Přidají se ženy z Floridy, takže číslo se možná zvýší, ale to neumím takto od stolu říct. Ženy si každopádně nějaký způsob najdou. Zkoušel jsem dokonce dohledat, jestli náhodou není Kuba lepší volbou pro ženy z jižní Floridy, což je absurdní myšlenka.

Hlavní město Floridy Tallahassee je ve výběžku, který sahá až k Havaně, a zároveň je velmi blízko Mississippi a Louisianě. Proto tam ženy jezdily, měly to přes hranice kousek. Síť klinik, které poskytují, mimo jiné, právě interrupce, tam byla velmi robustní a teď se omezí nebo úplně rozpadne. Jižní Karolína ale není pro ženy z Floridy úplně daleko, přes Georgiu to není takový problém. Ale musíte si samozřejmě vzít volno z práce.

Faktem je, že ono to nebylo úplně levné ani, když ženy musely jet na Floridu. Ta má totiž požadavek, že k interrupci dojde až na druhé schůzce s lékařem. Musíte si 24 hodin předem domluvit konzultaci a až na druhé schůzce může být provedena interrupce. Příjezd, pobyt a platba doktorům tedy nebyla levná záležitost.

Toto každopádně zamíchá karty v tom, kdo bude kam jezdit a jestli si to vůbec bude moct dovolit. Bude to velký boj, který se na Floridě týká zhruba čtyř milionů žen v produktivním věku.

Podle průzkumu Floridské univerzity je většina obyvatel proti takovému zpřísnění. A to dokonce i mezi voliči republikánů, konkrétně 61 procent. Proč tedy zákonodárci takovou normu schvalují?

Pár republikánů hlasovalo proti tomuto zákonu. Jde o ty, kteří vyhráli volby nedávno v prodemokraticky nakloněných okrscích. Ve Floridském kongresu mají republikáni supermajoritu. Tamní strana je poměrně silně konzervativní. Momentálně je guvernérem Ron DeSantis a strana je dost nakloněná extrémnějším řešením.

Je to částečně reakce i na to, že ženy z jiných států začaly mnohem více využívat možnosti podstoupit interrupci na Floridě. Stát momentálně, navzdory veřejnému mínění, v některých oblastech, hlavně ve školství, směřuje dost konzervativním směrem.

Takto tvrdé postihy existují asi ve 20 státech, což také nevystihuje celonárodní postoj a trend. Florida jen ukazuje, že postoje konzervativců často ignorují přání veřejnosti. Jsou vedeny ideologií nebo vírou a často řeší věci, které řešit nepotřebují.

DeSantisova hra

Guvernér Floridy DeSantis schválení oznámil až o několik hodin později na twitteru v podstatě v tichosti. O čem to vypovídá?

On se už několikrát vyjádřil, že je pro protipotratovou politiku. Ocitá se ale v pozici, kdy nejspíš v květnu ohlásí kandidaturu do primárek Republikánské strany na prezidentského kandidáta z volbách 2024. V těchto volbách, tedy pouze u republikánských voličů, mu to může pomoci. Na druhou stranu se k tomu ale asi nechce zcela veřejně hlásit.

Tento zákon nevzešel jen z jeho iniciativy, ale podepsal ho a schválil. Bude hrát hru, kdy se k zákonu bude hlásit mezi republikánskými voliči, když je bude potřebovat. Ale pokud by se skutečně stal kandidátem na prezidenta, bude se k tomu chtít hlásit mnohem méně.

Právě proto teď schválení neohlašuje s velkou pompou. Například v podzimních volbách, takzvaných Midterms, v mnoha státech nebo místních referendech, tvrdá potratová politika znemožnila republikánům získat velkou většinu ve Sněmovně reprezentantů.

Kandidáti na velmi zajímavé pozice, jako je právě prezidentská, budou muset velmi jemně navigovat tuto past, kterou interrupce představují. Hlavně konzervativní, trumpistické nebo evangelické jádro strany je jednoznačně protipotratové. Pokud ale chcete ve volbách vyhrát celkově, musíte získat i hlasy ostatních voličů. U nich to ale úplně protipotratově nevypadá.