Obyvatelé floridského města dostali na mobily varování před ‚extrémní aktivitou zombií‘

Ve zprávě stálo: „Varování před výpadky elektřiny a zombie. Kvůli extrémní aktivitě zombií se výpadky týkají už jen 7380 zákazníků. Není jasné, dokdy vše napravíme.“

Obyvatelé to přešli většinou s úsměvem. Jak řekla jedna mladá Floriďanka televizi NBC - buď by se schovala, nebo by zkusila vylézt na strom.

Hlavu si s tím moc nedělali ani další. Například muž středního věku v nadsázce prohlásil, že město je pohostinné a s otevřenou náručí přivítá i nové zombie sousedy.

BREAKING: Lake Worth falsely sends out ‘zombie’ alert during power outage https://t.co/LJOVesWFVU pic.twitter.com/7D5HPQovga — The Palm Beach Post (@pbpost) 21. května 2018

Město to podle svého mluvčího nebere na lehkou váhu. Podle deníku Palm Beach Post všechno s velkou vážností prošetřuje a hledá viníka - jestli to udělal úmyslně odpovědný úředník, nebo se do systému naboural hacker.

Ve Spojených státech to není první podobné falešné varování. Letos v únoru obyvatelé jen o kousek od Lake Worth dostali varování před cunami. Na Havaji nedávno dostali varování před útokem balistickou raketou - v době krize kolem severní Koreje.