Flotila plující do Gazy čelila dalšímu útoku, tvrdí aktivisté. Na jedné z lodí vypukl požár

Flotila propalestinských aktivistů, kteří se snaží doplout do Pásma Gazy, tvrdí, že její lodě čelily v noci na středu dalšímu útoku. Píší to agentury AFP a Reuters s odkazem na organizátory akce. Na jedné lodi vypukl požár, který se podařilo uhasit.

Tuniská pobřežní stráž zkoumá loď, která míří do Pásma Gazy (září 2025)

Tuniská pobřežní stráž zkoumá loď, která míří do Pásma Gazy (září 2025) | Foto: Jihed Abidellaoui | Zdroj: Reuters

Podle skupiny Global Sumud Flotilla (GSF) v tuniských vodách byla zasažena loď Alma, která pluje pod britskou vlajkou. Na horním můstku vypukl požár, který loď poškodil. Podařilo se ho však uhasit. „Cestující i členové posádky jsou v bezpečí a v pořádku,“ uvedla skupina.

Izrael na katarském území udeřil na představitele Hamásu. ‚Útok byl plně oprávněný,‘ uvedl Netanjahu

Skupina informovala o útoku na jednu ze svých lodí i v noci z pondělí na úterý. Podle flotily dron shodil bombu na loď Family, na jejíž palubě je řídící výbor, včetně švédské aktivistky Grety Thunbergové. Flotila to označila za pokus o zastrašení.

Flotila nazvaná podle arabského sumud (vytrvalost), jíž se účastní aktivisté ze čtyř desítek zemí, vyplula 31. srpna z Barcelony, ale zdržela ji bouře u Baleár. Pak se k ní připojila plavidla v italském Janově a 7. září dorazilo asi 15 lodí do Tuniska, kde se připojí další plavidla.

Společně by pak lodě, které převáží i humanitární pomoc, měly ve středu zamířit k pobřeží Pásma Gazy ve snaze prolomit izraelskou blokádu. Dá se předpokládat, že Izrael se bude snažit aktivistům zabránit, aby dopluli do Pásma Gazy.

