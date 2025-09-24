Flotila propalestinských aktivistů v čele s Gretou Thunberg se stala terčem několika dronů
Propalestinští aktivisté z flotily směřující do Pásma Gazy v úterý uvedli, že se u řeckého pobřeží stali terčem výbuchů a několika bezpilotních letounů. Ve středu to napsala agentura AFP.
„Několik dronů, neidentifikované předměty shozené z výšky, rušené komunikace a výbuchy slyšitelné z několika (našich) lodí. Právě teď jsme přímými svědky těchto psychologických operací, nenecháme se ale zastrašit,“ uvedla v prohlášení Global Sumud Flotilla.
Německá aktivistka Yasemin Acarová upřesnila, že bylo napadeno pět lodí.
„Nemáme žádné zbraně, nepředstavujeme pro nikoho žádnou hrozbu. Přepravujeme pouze humanitární pomoc,“ dodala ve videu zveřejněném na sociální síti Instagram.
Flotila nazvaná podle arabského sumud (vytrvalost) vyplula na začátku září z Barcelony.
Mezi jejími členy jsou propalestinští aktivisté včetně švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové, kteří chtějí do Pásma Gazy dopravit humanitární pomoc a prolomit podle nich izraelskou blokádu poté, co Izrael v červnu a červenci zabránil dvěma podobným pokusům.
Válka v Gaze začala 7. října 2023 útokem teroristického hnutí Hamás na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Většinu rukojmích propustili při dvou příměřích výměnou za palestinské vězně.
Izraelská armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila od října 2023 v Pásmu Gazy nejméně 65 382 Palestinců, dalších téměř 167 tisíc utrpělo zranění. OSN tyto údaje považuje za spolehlivé.
Humanitární organizace i agentury OSN uvedly, že se do Pásma Gazy kvůli izraelským restrikcím dostává jen malé množství pomoci, včetně jídla a zdravotnického materiálu.
Izraelská vláda letos od března také skoro tři měsíce nepouštěla na toto palestinské území s asi dvěma miliony obyvatel žádnou humanitární pomoc a zdůvodňovala to tím, že jen nátlak na Hamás, která toto území ovládl v roce 2007, může přimět palestinské ozbrojence k propuštění rukojmích.