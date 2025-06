Forma respektu, říká o přesunu ambasády z Tel Avivu Oberfalzer. Krajně nevhodné, míní Svárovská

V Senátu se debatovalo o přestěhování ambasády do Jeruzaléma. „Nevím, kolik takových příkladů najdete ve světě, že velvyslanectví je umístěno mimo hlavní město,“ vysvětluje v pořadu Pro a Proti iniciátor veřejného senátního slyšení, místopředseda horní komory parlamentu Jiří Oberfalzer (ODS). „Česko si vyslouží despekt a další ztrátu postavení,“ myslí si o tomto gestu spolupředsedkyně strany Zelených, bývalá diplomatka Gabriela Svárovská. Pro a proti Jerizalém/Tel Aviv 16:15 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Oberfalzer (ODS) a Gabriela Svárovská (Zelení) | Foto: Vít Šimánek, Kateřina Cibulka | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Přesun české ambasády do Jeruzaléma podpořila většina řečníků včetně premiéra Petra Fialy (ODS). Je v současnosti vhodné, aby čeští politici veřejně diskutovali o přesunutí české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma? Proč bylo svoláno slyšení v Senátu právě teď?

Jiří Oberfalzer (ODS): Svolali jsme ho, když jsme se dopracovali k tomu, že zrealizujeme usnesení z listopadu roku 2023, kde se Senát zavázal, že se touto otázkou bude zabývat formou veřejného slyšení.

Jinak diskuse o této věci probíhá dlouho. V Poslanecké sněmovně v roce 2023 bylo přijato usnesení s výzvou vládě, aby přesunula ambasádu do Jeruzaléma nejdříve, jak to bude možné. Takže jsme se k tomu chtěli připojit. Náš zájem byl realizovat částečně usnesení, které Senát přijal v roce 2023.

Gabriela Svárovská (Zelení): Já to vysvětlení chápu tak, že senátní debata se odehrává úplně mimo veškerý kontext – mezinárodně právní kontext a současný humanitární kontext situace v Gaze.

A jako takové považuji samotné senátní slyšení a všechny projevy podporující přesun českého velvyslanectví do Jeruzaléma za krajně nevhodné a škodlivé pro zájmy České republiky.

‚Celkem logika‘

Pane místopředsedo, jak bychom Izraeli pomohli a co dobrého by přesun ambasády do Jeruzaléma přinesl České republice?

Oberfalzer (ODS): Přemístili bychom ambasádu do místa, které považuje Izrael, hostitelská země, za své hlavní město.

A jak by mu to pomohlo?

Oberfalzer (ODS): Je to forma určité podpory, forma nějakého respektu k protistraně. To je přesně tak v intencích zájmů zahraniční politiky jako mnoho ostatních věcí.

Čili je to čistá podpora?

Oberfalzer (ODS): Celkem logika. Nevím, kolik takových příkladů najdete ve světě, že velvyslanectví je umístěno mimo hlavní město.

Ale co argument, že většina států kromě Spojených států a dalších pěti mimoevropských zemí má z mezinárodně právních a diplomatických důvodů své ambasády v Tel Avivu? Proč to měnit?

Oberfalzer (ODS): Protože by to bylo zase přiblížení normálně reálné situaci. Ale nevím, do jaké míry musíme v tomto pokračovat. Prostě je to věc domluvy obou zemí, kde budou mít ambasádu. My jsme přesvědčeni, že by měla být v Jeruzalému.

Tato myšlenka našla podporu ve Sněmovně, možná ji najde i v Senátu, takže je to čistě rozhodnutí vlády. Na konferenci vystoupil pan premiér, který jednoznačně zdůraznil svůj názor, že ambasáda se má přesunout, že tam patří.

Jenom vyslovil otázku, kdy by k tomu mělo dojít. Čili kdy k tomu má dojít, to samozřejmě necháváme otevřené. Diskutovat o tom můžeme klidně teď, nebo jsme mohli dávno.

Paní Svárovská, jaké jsou vaše hlavní argumenty proti přesunu?

Svárovská (Zelení): Je to mezinárodní právo, které má kromě stránky psaných norem také stránku obyčejovou.

Pokud mají všechny státy Evropské unie a drtivá většina států světa ambasády v Tel Avivu, tak z obyčejové stránky implicitně vyplývá fakt, že přesun ambasády do Jeruzaléma je z hlediska mezinárodního práva, z hlediska diplomatické praxe nevhodný.

Myslím si, že ani naše zamýšlené vyjádření podpory a respektu Izraeli se nenaplní, protože podle mého názoru tím Izrael nic nezíská. Žádné politické body na mezinárodní scéně v současné situaci nezíská přesunem české ambasády a natož tím, že se o tom debatuje v českém Parlamentu.

Co si naopak Česko vyslouží, je despekt a další ztráta postavení a možností prosazovat naše stanoviska v Evropské unii. A samozřejmě je tady i kontext arabského světa, kde je tento krok vnímán a může velmi významně dopadnout na naše diplomatické vztahy v této části světa.

