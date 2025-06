Rok do fotbalového mistrovství světa v Americe. Ovlivní ho Trump nebo protesty?

Kalifornie jako test, kam může Trump v demonstraci síly zajít. Otázky a odpovědi k dění v Los Angeles

„Kalifornie je zatím takový test case. (Donald Trump) zkouší, co mu ještě bude umožněno a hlavně to, jaká na to bude reakce,“ říká odborník Jan Beneš. Vše podstatné shrnuje souhrn otázek a odpovědí.