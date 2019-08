Na pozadí politických změn v Súdánu startuje první oficiální ženská fotbalová liga

Súdán bude mít od příštího měsíce první oficiální ženskou fotbalovou ligu. Ještě před rokem, kdy v zemi stále vládl prezident Umar Bašír, by přitom šlo o něco nepředstavitelného, píše agentura AFP. Do úřadu byl ve středu zároveň uveden nový premiér Abdalláh Hamduk a 11 členů nezávislé rady, která zemi během dalších tří let povede.

