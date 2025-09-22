Foy: Babiš má v sobě prvky Orbána i Fica, ale neshoduje se s nimi zcela. Jde i s mainstreamem
Výsledky parlamentních voleb v Česku a možný návrat Andreje Babiše (do voleb kandiduje za ANO) do premiérského křesla napjatě očekává také Brusel, tedy Evropská komise a ostatní členské státy Evropské unie. Podle novináře a šéfa bruselské kanceláře listu Financial Times Henryho Foye Brusel s návratem Babiše počítá. „Jisté uklidnění přináší fakt, že už tu všichni Babiše zažili a znají ho,“ říká Foy v podcastu Bruselské chlebíčky.
Přirovnávání šéfa hnutí ANO k premiérům Maďarska a Slovenska – Viktoru Orbánovi a Robertu Ficovi – podle Foye nesedí.
Poslechněte si Bruselské chlebíčky s novinářem a šéfem bruselské kanceláře listu Financial Times Henrym Foyem
„Orbán je ideolog, je to někdo, kdo chce Evropskou unii změnit a co nejvíce ji narušit. Fico je spíš klasický kamarádský kapitalista. Dělá politiku pro své vlastní cíle, chce se tak udržet u moci,“ srovnává Foy.
Andrej Babiš má podle novináře v sobě prvky obou zmíněných politiků. „Určitě se to projevovalo v jeho prvním období v roli premiéra. Ale není to kompletní balíček jako ti dva. V mnoha otázkách je schopen postupovat s unijním mainstreamem,“ myslí si.
Nesrozumitelný Fiala
Současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS) má podle Foye v Bruselu velmi dobrou pověst, zejména v souvislosti s podporou Ukrajiny. Díky tomu si kabinet vybudoval respekt i u Evropské komise, přestože navenek Fiala podle Foye není příliš komunikativní.
Dodává také, že srozumitelná není ani česká pozice vůči Izraeli ve světle současné humanitární katastrofy v Gaze.
„Pokud bych měl říct nějaké kritické hodnocení Fialovy vlády, tak je to to, že neudělali dost, aby tuto svoji pozici veřejně vysvětlovali. Myslím, že tady lidé nerozumí, proč je Česko tak moc proizraelské a proč zaujímá tyhle postoje. To je oblast, kde mohli být více otevření,“ konstatuje Foy.
Jak Babiš komunikuje se zahraničními novináři? Mají východo- a středoevropské země v souvislosti s válkou na Ukrajině v Evropské unii větší slovo než dřív? A je náklonnost mezi Viktorem Orbánem a Donaldem Trumpem oboustranná? Poslechněte si nejnovější epizodu Bruselských chlebíčků.