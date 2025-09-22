Foy: Babiš má v sobě prvky Orbána i Fica, ale neshoduje se s nimi zcela. Jde i s mainstreamem

Výsledky parlamentních voleb v Česku a možný návrat Andreje Babiše (do voleb kandiduje za ANO) do premiérského křesla napjatě očekává také Brusel, tedy Evropská komise a ostatní členské státy Evropské unie. Podle novináře a šéfa bruselské kanceláře listu Financial Times Henryho Foye Brusel s návratem Babiše počítá. „Jisté uklidnění přináší fakt, že už tu všichni Babiše zažili a znají ho,“ říká Foy v podcastu Bruselské chlebíčky.

Bruselské chlebíčky Brusel/Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Pohled z Bruselu - jak Brusel sleduje českou politiku a volby

Pohled z Bruselu - jak Brusel sleduje českou politiku a volby | Zdroj: Český rozhlas

Přirovnávání šéfa hnutí ANO k premiérům Maďarska a Slovenska – Viktoru Orbánovi a Robertu Ficovi – podle Foye nesedí.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si Bruselské chlebíčky s novinářem a šéfem bruselské kanceláře listu Financial Times Henrym Foyem

„Orbán je ideolog, je to někdo, kdo chce Evropskou unii změnit a co nejvíce ji narušit. Fico je spíš klasický kamarádský kapitalista. Dělá politiku pro své vlastní cíle, chce se tak udržet u moci,“ srovnává Foy.

Andrej Babiš má podle novináře v sobě prvky obou zmíněných politiků. „Určitě se to projevovalo v jeho prvním období v roli premiéra. Ale není to kompletní balíček jako ti dva. V mnoha otázkách je schopen postupovat s unijním mainstreamem,“ myslí si.

Nesrozumitelný Fiala

Současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS) má podle Foye v Bruselu velmi dobrou pověst, zejména v souvislosti s podporou Ukrajiny. Díky tomu si kabinet vybudoval respekt i u Evropské komise, přestože navenek Fiala podle Foye není příliš komunikativní.

Nesmyslná reklama i nezájem rodiny. 5 důvodů, proč má být Babiš podle soudu potrestán za Čapí hnízdo

Číst článek

Dodává také, že srozumitelná není ani česká pozice vůči Izraeli ve světle současné humanitární katastrofy v Gaze.

„Pokud bych měl říct nějaké kritické hodnocení Fialovy vlády, tak je to to, že neudělali dost, aby tuto svoji pozici veřejně vysvětlovali. Myslím, že tady lidé nerozumí, proč je Česko tak moc proizraelské a proč zaujímá tyhle postoje. To je oblast, kde mohli být více otevření,“ konstatuje Foy.

Jak Babiš komunikuje se zahraničními novináři? Mají východo- a středoevropské země v souvislosti s válkou na Ukrajině v Evropské unii větší slovo než dřív? A je náklonnost mezi Viktorem Orbánem a Donaldem Trumpem oboustranná? Poslechněte si nejnovější epizodu Bruselských chlebíčků.

Zdeňka Trachtová, and Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme