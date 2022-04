Le Penová promluvila na posledním mítinku před volbami. Označila se za matku všech Francouzů

Už za dva dny si Francouzi vyberou nového prezidenta nebo prezidentku. Emmanuel Macron bude v pátek přesvědčovat voliče na jihu Francie. Marine Le Penová uspořádala poslední velký mítink na výstavišti v severofrancouzském městě Arras, kam přišly tři tisíce lidí. Le Penová tam o sobě mluvila jako o matce, která se o Francouze postará a zdůrazňovala, že nedělní hlasování bude volbou mezi vládou oligarchie a vládou lidu.

Prezidentská debata: Le Penová děkovala Macronovi za ‚hlas míru‘. Tím ale harmonie skončila Číst článek

Nacionalistická prezidentská kandidátka Marine Le Penová byla ve Francii kritizovaná za to, že pořádala svá volební shromáždění ve městě, kde má silnou voličkou základnu. Poslední mítink ale uspořádala v severofrancouzském městě Arras, kde v prvním kole hlasování zvítězil současný prezident Emmanuel Macron.

„Chtěl jsem být na jejím posledním mítinku před druhým kolem hlasování a možná i na jejím posledním volebním shromáždění vůbec. Chtěl jsem prostě být u toho. Stále může vyhrát. Pokud ale prohraje, tak už zřejmě nikdy kandidovat nebude.“

Flaviovi je 25 let. Je to učitel dějepisu. Teď má volno, protože jsou prázdniny. Do Arrasu přijel z nedalekého města Cambrai.

Česká stopa ve francouzských volbách: Křetínský změnil titulek Marianne ve prospěch Macrona Číst článek

„Jsem si jistý, že to letos vyjde. Před pěti lety Marine ještě nebyla vyzrálá, letos už je připravená. Přesně takovouto kandidátku potřebujeme. Poslední prezidenti přinesli akorát chaos. Potřebujeme v čele ženu – Marine. Její návrhy jsou komplexní a propracované. Chci, aby Marine vrátila Francouzům jejich kupní sílu. Platíme příliš mnoho daní.“

Sebastiao Neto je z Bretaně. Do Arrasu cestoval přes 700 km. Nosí modrou bundu s bílým nápisem „Marine prezidentka“ a mává černobílou bretaňskou vlajkou.

Francouzi si podle Le Penové mají v neděli vybrat mezi Macronem a Francií, mezi vládou studené oligarchie a vládou lidi a mezi důstojností a propadem.

Podle průzkumu agentur Ipsos Sopra Steria je favoritem voleb Emmanuel Macron, který má před Marine Le Penovou náskok zhruba deseti procentních bodů. Výsledky hlasování ale může hodně ovlivnit nízká volební účast a nerozhodnutí voliči.