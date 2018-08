Po ‚otevřených dveřích‘ zpřísnění azylové procedury. Francie chce urychlit proces přijímání i deportací

Na základě nového znění by se měla zkrátit doba, po kterou ve Francii běženci mohou žádat o azyl. Cílem je urychlit deportaci odmítnutých lidí a urychlit zpracování žádostí těch, kterým bylo právo na azyl v zemi přiznáno, upřesňuje portál katarské televize Al-Džazíra.

France 24 dodává další podrobnosti o nových azylových pravidlech. Doba, po kterou mohou být žadatelé o azyl držení v detenci, se nově zdvojnásobí ze 45 na 90 dní.

Nová legislativa obnáší také pasáž kritizovanou Evropským soudem pro lidská práva. Na jejím základě mohou být děti odmítnutých žadatelů držené v detenci i poté, co jejich rodičům nebyl azyl přiznán.

Francouzská stanice připomíná, že v průběhu loňských parlamentních voleb tehdejší centristický kandidát Macron pochvalně mluvil o azylové politice německé kancléřky Angely Merkelové. Přístup k běžencům vítal coby přístup „otevřených dveří“ a „humánní odpověď“ na uprchlickou krizi, což podle něj „Evropě umožnilo zachovat si důstojnost“.

Změna postoje

Po vítězství v druhém kole prezidentských voleb proti Marine Le Penové ale Macron svůj postoj změnil. A příklon ke zpřísnění azylových procedur také následně vyvolal rozkol ve francouzské prezidentské straně. Ostatně někteří zákonodárci hnutí Republiko, vpřed! nyní poprvé hlasovali proti návrhu nebo se zdrželi.

Emmanuel Macron ale svou politiku hájí s tím, že „Francie přivítá všechny uprchlíky, kteří potřebují ochranu“. Naopak vystupuje proti ekonomickým migrantům. Součástí jeho přístupu je usnadnění získání takzvaného „talentového víza“, kterým chce umožnit snazší cestu přistěhovalcům disponujícím schopnostmi přínosnými pro francouzskou ekonomiku.

Posílení celní správy

Francie vloni zažila nárůst počtu žadatelů o azyl o 17 procent oproti roku 2016. V roce 2017 tak přišlo do země přes 100 tisíc lidí. Zároveň v tomto období francouzská policie zabránila příchodu přibližně 85 tisíc běženců. Součástí nové legislativy je posílení pravomocí pohraničníků a pracovníků celní správy.

Nedostatek ubytovací prostor vedl například ke vzniku takzvané „džungle“ u severního přístavu Calais, který imigranti využívali jako vstupní bránu do Velké Británie. Mnoho z nich také skončilo na pařížských ulicích, upozorňuje France 24.

Součástí nové zákonné úpravy je i zpřísnění některých trestů souvisejících s nelegální migrací. Vstup do země nezákonným způsobem bude možné potrestat až jedním rokem vězení. Za použití falešných dokladů pak bude hrozit trest do výše pěti let.

Domácí Macronovi kritici prezidenta obviňují, že ohledně migrace říká něco jiného, než co následně činí. Jeho slova jsou prý plná humanismu, zaváděná opatření ale restriktivní. Macron oponuje tím, že jeho vláda naopak přispívá k odlišení těch, kteří skutečně mají nárok na azyl, od lidí přicházejících z ekonomických důvodů, poznamenává server stanice France 24.

Text vznikl propořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.