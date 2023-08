Číňané ve Francii skoupili stovky hektarů zemědělské půdy. Podle úřadů využili mezery v legislativě

Čínští investoři ve Francii skoupili stovky hektarů polí. Pracují na nich francouzští zemědělci a pěstují na nich řepku, kukuřici nebo pšenici. Zatímco někteří si pochvalují čínské investice do traktorů a techniky, jiní se obávají výrazného zdražování zemědělské půdy. Informuje o tom deník Le Figaro. Úřady navíc poukazují na to, že Číňané při nákupu využili skuliny ve francouzském právu. Paříž 19:14 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Číňané ve Francii skoupili stovky hektarů zemědělské půdy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Číňané koupili například 900 hektarů zemědělské půdy v départementu Allier ve střední Francii. Dalších 1700 hektarů vlastní severněji v okolí města Tours.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si vstup zpravodaje Českého rozhlasu z Francie Martina Baluchy o nákupu francouzské zemědělské půdy čínskými investory

Tato pole koupila společnost čínského miliardáře Keqina Hu, který původně plánoval otevřít v Číně obří síť 1500 pekáren, které chtěl zásobovat moukou z francouzské pšenice. Jeho společnost sice před čtyřmi lety zkrachovala, Číňané tyto pozemky však nadále kontrolují.

V současnosti na nich pracují francouzští zemědělci, z nichž někteří si stav pochvalují – tvrdí, že jim čínští vlastníci vyjdou vstříc a nakupují moderní techniku. Popisují také, že Číňané sice rozhodují o tom, komu se bude úroda prodávat, prý ji ale prodávají stále stejná družstva a skupiny jako dříve.

Pozemky Čína koupila skrze francouzskou společnost Ressources Investments, jejíž vedoucí Marc Fressange je známý podnikání se zemědělskou půdou s asijskými investory. Číňané využili mezery ve francouzských zákonech, nakoupili podíly ve společnostech, které nebyly místními úřady tak kontrolované, čímž se vyhnuli regulaci.

Příliš drahá půda

Francouzi chtějí zlepšit dohled nad tím, kdo v zemi kupuje zemědělské pozemky. Proto od loňského jara platí zákon, který by měl nad těmito obchody zlepšit dohled. Úřady budou moct díky této legislativě lépe zabránit některým nekalým praktikám a usnadnit menším zemědělcům získat pozemky.

Tvůrci čínské propagandy: smečku ‚vlčích bojovníků‘ řídí prezident Si a modeluje komunistická strana Číst článek

Zájem velkých firem o zemědělskou půdu ve Francii vede také k tomu, že se pozemky zdražují a nedosáhnou na ně menší farmáři. To byl i případ čínských investorů, protože o půdu měli zájem i francouzští farmáři, ale kvůli ceně na ně nedosáhli.

Nákup zemědělské půdy čínskými podnikateli však není ve Francii ojedinělý – v současnosti jde o trend. Cílem těchto firem je získat kontrolu nad celým řetězcem od výroby, až po zpracování a distribuci. Mohou se také snažit snížit ceny.

Současná generace francouzských zemědělců navíc odchází do důchodu a do roku 2030 má do penze odejít zhruba polovina současných francouzských zemědělců. Je tedy možné očekávat, že se uvolní i další pozemky. O to více bude třeba dávat pozor, kam míří a kdo je bude skupovat.