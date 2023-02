Francouzi opět protestují proti penzijním reformám. Návrh podle odborů nereflektuje náročné profese

Ve městech po celé Francii v sobotu pokračují protesty proti vládní penzijní reformě, která by pro většinu Francouzů posunula hranici odchodu do důchodu ze 62 na 64 let. Odborové organizace pořádají už čtvrtou „mobilizaci“ proti letošnímu návrhu ve snaze donutit vládu a prezidenta Emmanuela Macrona ke změně kurzu. Nově avizovaly svolání generální stávky na 7. března, nebudou-li jejich požadavky vyslyšeny.

Paříž 15:43 11. února 2023