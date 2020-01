Ve Franci znovu vyšly do ulici statisíce lidí, aby protestovaly proti penzijní reformě

V Paříži i dalších velkých francouzských městech dnes statisíce lidí demonstrovaly proti kontroverzní penzijní reformě prezidenta Emmanuela Macrona. Odborové svazy protesty svolaly při příležitosti projednávání reformy ve francouzské vládě. Ta v pátek zákony spojené s reformou schválila a norma tak zamíří do parlamentu, informovala agentura AFP. Paříž 19:57 24. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace proti penzijní reformě 24. ledna 2020 v Paříži- | Zdroj: Reuters

Podle odborové organizace CGT se v celé Francii sešlo 1,3 milionu lidí, přičemž jen v Paříži jich bylo přes 350 tisíc. Francouzské ministerstvo vnitra uvádí výrazně odlišná čísla. Podle úřadů se po celé zemi sešlo 249 tisíc lidí, z toho v hlavním městě 31 tisíc. Páteční demonstrace tedy byla početnější než poslední protesty ze 16. ledna. Účastníků však bylo znatelně méně, než na začátku protestního hnutí 5. a 17. prosince, poznamenala AFP.

Demonstranti v Paříži, pochodující od náměstí Republiky k náměstí Svornosti, kráčeli za transparentem s nápisem, že na Macronově reformě „všichni prodělají, (zatímco) na odchodu do penze v 60 letech všichni vydělají“. „Všichni pochopili jednu věc: že budeme pracovat déle. Přinejmenším do 64 let, dokonce i déle,“ kritizoval reformu předák CGT Philippe Martinez.

Hlavní průvod, v němž byli výrazně zastoupeni učitelé, se rozešel na náměstí Svornosti po 17.00 SEČ. Někteří demonstranti se však přesunuli na pokračující menší shromáždění na náměstí Madeleine či u nádraží Saint-Lazare. Policie uvedla, že v Paříži zadržela 11 lidí.

Protesty se konaly také ve městech Toulouse, Marseille či přístavu Le Havre, v nichž se podle odborů sešlo podstatně více lidí, než při minulých akcích. Demonstrací v Bordeaux či Lyonu se pak podle CGT zúčastnil podobný počet protestujících jako dříve.

V Paříži byla uzavřena Eiffelova věž, jedna z hlavních turistických atrakcí města, protože část zaměstnanců se podle listu Le Parisien přidala ke stávce.

Měsíce a měsíce odporu

Dnešní demonstrace byly již sedmou společnou akcí odborových centrál od propuknutí konfliktu 5. prosince. Předák CGT Martinez přitom rezolutně popřel, že by dnešní protesty a stávky představovaly poslední boj, jímž si chtějí odboráři zachovat čest. Šéf odborů FO Yves Veyrier předpověděl „měsíce a měsíce‘ dalšího odporu, dokud chystaná reforma nebude velice rozsáhle pozměněna. Další demonstrace jsou naplánovány na 29. ledna.

K protestnímu hnutí se dnes připojili také pracovníci v dopravě, kteří opět vyhrotili dopravní situaci, jež se v posledních dnech poněkud utišila. Řada regionálních vlakových spojení fungovala pouze ze 70 či 60 procent, z 16 linek pařížského metra jezdily podle jízdního řádu pouze tři.

Podpora protestů je ve společnosti nejistá: 70 procent Francouzů se podle dnes zveřejněných výsledků průzkumu společnosti BVA domnívá, že by hnutí mělo pokračovat. Podle jiného průzkumu, tentokrát od společnosti Odoxa, si však 56 procent lidí přeje, aby stávka skončila.

Francouzská vláda se zatím drží svého předem stanoveného harmonogramu, podle nějž má parlament již v polovině února projednat plán, který by umožnil přechod na univerzální, "bodový" penzijní systém. Ten současný, který zahrnuje 42 speciálních režimů s výhodami pro jisté skupiny, považuje za příliš komplikovaný a nespravedlivý. S reformou kromě zaměstnanců železnic a městských dopravních podniků nesouhlasí také učitelé, policisté, hasiči, justiční pracovníci či zaměstnanci kulturních institucí.

Macron považuje změny v penzijním systému za klíčové pro svůj plán přizpůsobit Francii globalizované ekonomice 21. století. Tvrdí, že dosavadní systém je nespravedlivý, zastaralý a příliš nákladný. Odbory ale namítají, že nový systém ohrožuje těžce vybojovaná práva pracujících a ublíží nejchudším.