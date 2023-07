Automatická ztráta průkazu, vězení i pokuta 90 tisíc. Francie zpřísňuje tresty za alkohol a drogy při řízení

Francouzská vláda bude přísněji trestat drogy a alkohol za volantem. Chce tak omezit počty smrtelných nehod na silnici. Loni při nich podle televize TF1 ve Francii zemřelo přes 3200 lidí. Dalších 16 tisíc jich bylo vážně zraněných. Od stálého zpravodaje Paříž 19:47 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francie reaguje na vysoký počet úmrtí, která způsobili lidé pod vlivem alkoholu nebo drog | Foto: Ludovic Marin

Francouzským řidičům, kteří do vozu usednou pod vlivem alkoholu či drog, nyní hrozí, že půjdou do vězení. Policie jim také může zabavit auto. Automaticky pak přijdou o řidičský průkaz, což se dříve nestávalo ve všech případech.

Delší zákaz řízení a vyšší pokuty. Ministr dopravy Kupka popisuje přísnější tresty za jízdu pod vlivem Číst článek

Nové tresty už potvrdila premiérka Élisabeth Borneová a ministr vnitra Gérald Darmanin. Francie tak reaguje na vysoký počet úmrtí, která způsobili řidiči pod vlivem alkoholu nebo drog.

Podle deníku Le Figaro alkohol a drogy v roce 2021 zavinili skoro 200 smrtelných nehod. Francií navíc v posledních měsících zmítá medializovaný případ herce, režiséra a humoristy Pierra Palmada, který v únoru při nehodě vážně zranil tři lidi.

Mezi nimi byla také žena v pokročilé fázi těhotenství, která po nehodě potratila. Následné testy ukázaly, že herec řídil pod vlivem drog, konkrétně kokainu.

Francie chystá také nová opatření vůči řidičům, kteří při řízení výrazně překročí povolenou rychlost. Věcí se momentálně zabývá meziministerská rada. Ta už potvrdila, že si chce posvítit na řidiče, kteří překročí rychlost o více než 50 kilometrů v hodině.

#SécuritéRoutière | Face aux comportements dangereux, drogue et alcool au volant, nous renforçons les sanctions.



Et pour les Français qui prennent la route au quotidien : les petits excès de vitesse de moins de 5km/h n’engendreront plus de retrait de points. pic.twitter.com/h5bR7FHhwy — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 17, 2023

Takovým řidičům mají hrozit pokuty i dva měsíce vězení. Pokuty by měly dosahovat až částky 90 tisíc korun. Řidiči také automaticky přijdou o šest bodů.

Trest za odchylku radaru

Ministr vnitra Gérald Darmanin potvrdil jisté zmírnění trestů pro řidiče, kteří rychlost překročí jen do pěti kilometrů v hodině. Francouzské radary jsou totiž velmi citlivé, snímají i drobnější odchylku. Řidiči si pak často stěžují, že dostávají právě pokuty za malé přestupky.

Francie testuje digitální řidičáky. Mají pomáhat proti krádežím a zjednodušit silniční kontroly Číst článek

To by se nyní mohlo změnit. Řidiči sice stále musí zaplatit pokutu, která se pohybuje okolo tří tisíc korun, už by ale neměli přijít o body. Oznámené změny by měly vstoupit v platnost od ledna příštího roku.

Francouzská vláda zároveň zavedla nový termín silniční zabití. Dosud se ve Francii používal termín neúmyslné zabití, což je nehoda se smrtelným následkem. Tento typ nehod by se nyní měl překvalifikovat na silniční zabití, dřívější terminologie totiž vadila rodinám obětí.

Trestní kvalifikace zůstává stejná, za silniční zabití bude hrozit pět až deset let vězení. Posuzují se ale i další okolnosti, například to, zda řidič nepožil alkohol nebo drogy a jestli a jakým způsobem nepřekročil povolenou rychlost.