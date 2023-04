Sporná francouzská důchodová reforma vstoupila v platnost. Prezident Macron ji stvrdil podpisem

V pátek dala zákonu zelenou francouzská Ústavní rada (obdoba ústavního soudu, pozn. red.), když ho v základních bodech potvrdila a konstatovala, že kroky vlády jsou v souladu s ústavou. Francouzský prezident Emmanuel Macron klíčovou reformu podepsal jen pár hodin po rozhodnutí rady.

Důchodová reforma je jednou z vlajkových lodí druhého funkčního období současného prezidenta, ale její návrh vyvolal ve Francii v posledních měsících vlnu mohutných protestů. Mimo jiné také pro to, že vláda reformu přijala bez projednání v parlamentu.

Proti reformě mobilizovaly opozice a odbory, které chtějí další velkou demonstraci uspořádat 1. května. Odmítají přitom pozvání Macrona na jednání v Elysejském paláci.

Část veřejnosti znovu vyšla do ulic už v pátek. Proti demonstrantům například v Lyonu policie použila slzný plyn, v Nantes zase vodními děly rozháněla protestující, kteří se chtěli dostat k radnici. V Paříži, kde policie zatkla 112 lidí, někteří demonstranti zapalovali popelnice a v Rennes podpálili i vstup do policejní stanice.

