Francouzský Senát schválil vyšší hranici pro odchod do důchodu. V zemi pokračují protesty

Francouzský Senát v noci na čtvrtek schválil zvýšení důchodového věku z 62 na 64 let, což je klíčová a také velmi nepopulární součást vládní penzijní reformy. V horní komoře, kterou ovládá pravice, hlasovalo pro vyšší důchodový věk 201 zákonodárců, 115 jich bylo proti, napsala agentura AFP. V zemi bude ve čtvrtek pokračovat vlna stávek a demonstrací, podle odborů naruší například dopravu na železnici, provoz na letištích nebo dodávky paliv. Paříž 13:02 9. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé ve městě Clermont-Ferrand ve střední části Francie protestovali proti zvýšení hranice odchodu do důchodu | Foto: Adrien Fillon/Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Reforma prosazovaná prezidentem Emmanuelem Macronem je u veřejnosti podle průzkumů velmi nepopulární a odbory na protest opakovaně svolávají demonstrace a stávky. V úterý se do nich podle úřadů napříč Francií zapojilo 1,28 milionu lidí, podle odborových organizací až 3,5 milionu.

Vláda si je vědoma toho, že lidem se chystané změny v penzijním systému nezamlouvají, tvrdí ale, že pro udržení jeho financování jsou nutné. „Jsme přesvědčeni, že alternativy – zvyšování daní, zvyšování státního dluhu, snižování penzí – by neměly u veřejnosti vyšší podporu,“ řekl ve středu mluvčí kabinetu Olivier Véran.

Později do důchodu? Dožíváme se vyššího věku, ale ne ve zdraví, upozorňuje gerontoložka Holmerová Číst článek

Celý návrh reformy chce vládní většina v Senátu schválit do neděle. V dolní komoře, kde Macron nemá většinu hlasů, pak bude muset vláda získat podporu zákonodárců z jiných konzervativních stran, aby dokázala zákon prosadit, napsala agentura Reuters.

Projednávání je velmi emotivní, ve čtvrtek například socialistická senátorka Monique Lubinová vzkázala ministru práce Olivieru Dussoptovi, že se snaží reformou „vrátit čas o 40 let nazpátek“.

Podle odborů čtvrteční protesty znovu zasáhnou železnici nebo pařížské metro, ale i leteckou dopravu. Očekává se, že zrušena bude až třetina letů.

Vláda chce hranici pro odchod do důchodu o dva roky zvýšit do konce dekády, dále prosazuje také rychlejší prodloužení doby, po kterou je nutné přispívat do penzijního systému pro vznik nároku na plný důchod. Odbory požadují úplné stažení návrhu. Francie má jeden z nejnižších věků odchodu do důchodu v průmyslovém světě.

Police in France retreating as protesters throw rocks during pension reform protests.





pic.twitter.com/irk8nTZIac — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) March 8, 2023